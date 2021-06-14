Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Бабушка накормила детей грибами и отправила их на больничные койки
14.06.2021  12:15   

Бабушка накормила детей грибами и отправила их на больничные койки

Предварительно, четверо несовершеннолетних возрасте от 8 до 14 лет отравились после употребления самостоятельно собранных грибов. В результате, пострадавшие были госпитализированы в Областную детскую больницу в Харькове.

"Тихая охота" на Харьковщине отправила в больницу четверо детей. Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на областную полицию.
 
Сообщение о происшествии в поселке Слобожанской Красноградского района поступило в полицию от медиков 12 июня около 2:00.
 
По словам правоохранителей, дети самостоятельно в лесу собрали неизвестные грибы, которые вечером бабушка детей приготовила на ужин. После употребления грибов детях стало очень плохо. Подростков госпитализировали вначале в Кегичевскую центральную больницу, а далее транспортировали уже в Харьковскую областную детскую клиническую больницу.
 
В настоящее время состояние здоровья несовершеннолетних удовлетворительное.
 
По факту происшествия следователи Красноградского районного отдела полиции открыли уголовное производство по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.
 
Правоохранители обращаются к гражданам ни в коем случае не угощать грибами детей, пожилых людей и беременных женщин. Во время самостоятельного сбора грибов быть внимательными и осторожными, ведь отравление грибами очень тяжело поддается лечению.
 
Ранее РЕДПОСТ писал, что 83-летняя харьковчанка собрала в лесу "подосиновиков" и  отравлением попала в больницу.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  харьков, грибы, отравление, дети
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