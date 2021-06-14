14.06.2021 12:15

Бабушка накормила детей грибами и отправила их на больничные койки

Предварительно, четверо несовершеннолетних возрасте от 8 до 14 лет отравились после употребления самостоятельно собранных грибов. В результате, пострадавшие были госпитализированы в Областную детскую больницу в Харькове.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на областную полицию.

Сообщение о происшествии в поселке Слобожанской Красноградского района поступило в полицию от медиков 12 июня около 2:00.

По словам правоохранителей, дети самостоятельно в лесу собрали неизвестные грибы, которые вечером бабушка детей приготовила на ужин. После употребления грибов детях стало очень плохо. Подростков госпитализировали вначале в Кегичевскую центральную больницу, а далее транспортировали уже в Харьковскую областную детскую клиническую больницу.

В настоящее время состояние здоровья несовершеннолетних удовлетворительное.

По факту происшествия следователи Красноградского районного отдела полиции открыли уголовное производство по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Правоохранители обращаются к гражданам ни в коем случае не угощать грибами детей, пожилых людей и беременных женщин. Во время самостоятельного сбора грибов быть внимательными и осторожными, ведь отравление грибами очень тяжело поддается лечению.

Ранее РЕДПОСТ писал, что 83-летняя харьковчанка собрала в лесу "подосиновиков" и отравлением попала в больницу