14.06.2021 13:10

Напротив сервисного центра МВД в Харькове сбили пешехода (Обновлено, ВИДЕО, ФОТО)

На месте скорая и полиция.

Около восьми часов утра 14 июня на улице Шевченко сбили пешехода, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Авария произошла на пешеходном переходе напротив сервисного центра МВД.

По словам очевидцев, человек, пострадавший в ДТП, жив.

На месте скорая и патрульная полиция.

Как уточнили в пресс-службе Нацполиции, сообщение о ДТП поступило правоохранителям около 8:25.

На улице Шевченко 49-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo сбил 51-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая доставлена ​​в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Информация внесена в Единый учет заявлений и сообщений Харьковского районного управления полиции №1.

Осмотр места происшествия продолжается, все обстоятельства и причина дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Напомним, днем 13 июня на парковке ТРЦ Французский бульвар столкнулись автомобили Mazda и Ferrari.