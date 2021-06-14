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14.06.2021  13:10   

Напротив сервисного центра МВД в Харькове сбили пешехода (Обновлено, ВИДЕО, ФОТО)

На месте скорая и полиция.

ДТП Харьков: на улице Шевченко сбили пешехода

Около восьми часов утра 14 июня на улице Шевченко сбили пешехода, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Авария произошла на пешеходном переходе напротив сервисного центра МВД.

По словам очевидцев, человек, пострадавший в ДТП, жив.

На месте скорая и патрульная полиция.

ДТП Харьков: на улице Шевченко сбили пешехода

Как уточнили в пресс-службе Нацполиции, сообщение о ДТП поступило правоохранителям около 8:25.

На улице Шевченко 49-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo сбил 51-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая доставлена ​​в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

ДТП Харьков: на улице Шевченко сбили пешехода

Информация внесена в Единый учет заявлений и сообщений Харьковского районного управления полиции №1.

Осмотр места происшествия продолжается, все обстоятельства и причина дорожно-транспортного происшествия выясняются.

ДТП Харьков: на улице Шевченко сбили пешехода

Напомним, днем 13 июня на парковке ТРЦ Французский бульвар столкнулись автомобили Mazda и Ferrari.

Тэги:  дтп, харьков
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