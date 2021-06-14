14.06.2021 13:16

Полиция ищет подозреваемого в убийстве жительницы Лозовой

Правоохранители гарантируют вознаграждение за информацию о разыскиваемом подозреваемом в убийстве жительницы города Лозовая.



Полиция ищет подозреваемого в убийстве жительницы Лозовой



Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на областную полицию. По словам правоохранителей, тело 63-летней женщины с телесными повреждениями было обнаружено в квартире одной из многоэтажек города 13 июня в 11:00.

Приметы злоумышленника: на вид 30-35 лет, рост около 170-175 см, черное короткие волосы, худощавого телосложения. Мужчина должен иметь родинку на правой щеке.

Был одет в синюю кепку, коричневую куртку с капюшоном, черную футболку, черные спортивные штаны на манжетах с белыми полосами, коричневые кроссовки. При себе имеет рюкзак черного цвета.

В настоящее время Лозовским районным отделом полиции проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

Если вам известна какая-либо информация о разыскиваемого, правоохранители просят сообщить в дежурную часть Лозовского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области по адресу Харьковская область, г. Лозовая, ул. Ярослава Мудрого, 7, или по телефонам: 0574590064, 0507815709, 0667084960.

За предоставление достоверной информации об анкетных данных или местонахождении разыскиваемого лица, изображенного на фото, будет предоставлено денежное вознаграждение.

Ранее РЕДПОСТ писал, что в ходе ссоры 33-летний житель города Лозовая забил родного отца насмерть.