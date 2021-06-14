14.06.2021 13:21

Собаки стали чаще нападать на людей в Харькове

Укус животного не только приносит боль, но и может стать причиной бешенства.

В Харькове и области в последнее время увеличилось количество нападения собак на людей, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Медики сообщили, что только за сутки получили шесть вызовов, связанных с нападением собак на людей – случаи агрессий животных в отношении людей имели место как в Харькове, так и по области. Двое пострадавших – дети.

В итоге четыре человека – 3 взрослых и 1 ребенок – были госпитализированы в лечебные учреждения.

В центре медицины катастроф призывают помнить: даже самая добродушная собака может проявить агрессию и укусить. И последствия нападения – это не только боль и страх, но и риск заболеть бешенством. Поэтому при виде уличного животного, особенно стаи, не нужно подходить близко, дразнить и провоцировать их на агрессию.

Напомним, в апреле 2021 года на двух жителей Изюмского района во время объезда охотничьих угодий напала стая диких собак, некоторые животные были с внешними признаками бешенства. Чтобы отогнать их, один мужчина совершил выстрел из охотничьего ружья в сторону стаи и застрелил пса. По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.