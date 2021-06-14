14.06.2021 13:40

Харьков продолжает политику Кернеса – политолог

Вадим Карасев заявил, что увековечивание памяти Кернеса нужно расценивать как городской референдум Игоря Терехова на продолжение политики предыдущего мэра, сообщает РЕДПОСТ.

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев прокомментировал масштабный опрос харьковчан по поводу того, в какой форме должна быть увековечена память Геннадия Кернеса.

«Надо отдать должное городским властям, которые не стали форсировать этот вопрос без необходимого обсуждения и проработки, – отметил политолог. – Это было политически грамотное решение, учитывая, как у нас в стране изменилось отношение к памятникам, героям и памяти».

Как считает Вадим Карасев, смысл увековечивания заключается не только в том, чтобы отдать должное памяти предыдущего мэра, но и показать преемственность его политики новым руководителем города:

“У нас принцип политической преемственности на уровне страны перестал работать уже давно: президенты, депутаты, мэры избираются на критике и перечеркивание политики предшественника. Лозунг «перемен» сводится к обещаниям «здесь и сейчас», красивым презентациям, о которых завтра никто не вспоминает. Отсюда дефицит стратегического планирования на годы вперед. Поэтому, на увековечивание памяти Кернеса можно смотреть не только как на сам факт должной памяти со стороны горожан, но и как на городской референдум касательно продолжения курса развития города, который он заложил. Наверно, именно поэтому в Харькове уже постепенно сложилось мнение, что Терехов – преемник Кернеса”.

Также директор Института глобальных стратегий отметил недавние успехи Харькова по целому ряду направлений. По мнению Карасева, Харьков в последние годы лидирует в вопросе модернизации транспортной инфраструктуры и задает планку для других городов Украины, включая и Киев. Тем самым Харьков демонстрирует свою способность «играть в долгую» и успешно реализовывать долгосрочную стратегию развития города.

Напомним, в Харькове учредили Благотворительный фонд имени Кернеса, которій будет проводить опросы харьковчан об увековечивании памяти Геннадия Кернеса.