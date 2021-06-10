10.06.2021 13:42

В Харькове учредили Благотворительный фонд имени Кернеса

Благотворительный фонд имени Кернеса будет проводить соцопросы на улицах Харькова.



// РЕДПОСТ

Для выяснения мнения харьковчан об увековечивании памяти Геннадия Кернеса, в Харькове создан Благотворительный фонд имени Кернеса. Об этом РЕДПОСТ сообщил депутат облсовета Кирилл Кернес.

«Такую инициативу я и моя семья поддерживаем. Для многих харьковчан Геннадий Кернес был человеком, который по-настоящему любил свой город, заботился об его удобстве и красоте. Хочу, чтобы память о Геннадии Кернесе жила, чтобы будущее поколение харьковчан помнило о его вкладе в развитие нашего города, о тех изюминках, которыми гордится наш город сегодня», – выразил он свое мнение об увековечивании памяти Геннадия Кернеса.

Геннадий Кернес хотел, чтобы развитие города продолжалось такими же быстрыми темпами, – напомнил о планах отца Кирилл Кернес и пообещал приложить вместе со своей командой максимум усилий для реализации этих планов.

Кирилл Кернес сообщил, что вместе со своим братом Даниилом и исполняющим обязанности мэра города Игорем Тереховым учредили Благотворительный фонд имени Кернеса, который будет проводить уличные опросы.



«Хотим узнать мнение харьковчан об увековечивании памяти моего отца. На сегодняшний день десятки тысяч харьковчан дали ответы в рамках интернет-опроса, инициированного Игорем Тереховым. Нам также важно знать и мнения людей, которые не пользуются социальными сетями. И для этого наш Благотворительный фонд будет дополнительно проводить уличные опросы на бумажных анкетах», – рассказал он.



Также Кирилл Кернес обратился с просьбой к харьковчанам оказывать помощь волонтерам фонда. «Если к вам на улице подойдут люди с бейджем «Благотворительный фонд имени Кернеса», просим дать ответы на их вопросы. Ваше мнение для нас очень значимо», – сказал он.

Напомним, для того, чтобы каждый харьковчанин мог высказать свое мнение по вопросу увековечивания памяти Геннадия Кернеса, идет анкетирование харьковчан. Его можно пройти здесь.