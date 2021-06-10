10.06.2021 14:17

Miloan: Как убедиться в надежности микрофинансовой компании

Количество микрофинансовых компаний на рынке Украины растет быстрыми темпами. Каждая организация обещает клиентам выгодные условия кредитования и гарантирует безопасность своих услуг. Однако, к сожалению, эти заявления не всегда соответствуют реальности.

Как проверить благонадежность микрофинансовой организации и на что стоит обратить внимание в первую очередь, нам рассказали в компании Miloan

Как проверить финансовую компанию?

В моменты, когда срочно нужны деньги, большинство людей действуют быстро: сначала обращаются к родственникам и знакомым с просьбой помочь и если это не приносит нужного результата — оформляют кредит онлайн в МФО.

Почему в МФО, а не в банке, ведь банковские услуги вселяют больше доверия? Потому что в финансовой компании можно оформить займ онлайн за считанные минуты не выходя из дома — без лишних проверок и бумажной волокиты. К примеру на Miloan.ua можно взять деньги в долг совершив пять простых шагов:

выбрать сумму и срок займа;

подтвердить данные и выбрать карту для зачисления денег;

получить решение по заявке;

подписать договор и получить деньги на счет.

Подать заявку можно через сайт или мобильное приложение. Заемщики без сомнения совершают вышеперечисленные действия, потому что компания предоставляет свои услуги в рамках закона. На сайте Miloan.ua есть раздел Документы, в котором опубликованы:

правила кредитования и кредитный договор;

свидетельство о регистрации компании, лицензия Нацкомфинуслуг и другие разрешения;

финансовая отчетность;

информация об основателях и акционерах;

политика конфиденциальности.

Ознакомиться с документами может каждый посетитель сайта еще до подачи заявки на кредит. Такой набор документов должен быть размещен в открытом доступе на сайтах всех МФО. Если его нет, стоит насторожиться — возможно вы попали на аферистов, которые работают в обход законодательства.

Почему опасно брать кредиты у компаний без лицензий?

Компания без лицензии с большой вероятностью может оказаться мошенническим проектом. Брать кредиты в нелегалов очень опасно. Вот список причин: