Взрыв в Харькове: метнувшего гранату отправили в СИЗО (ВИДЕО)

Суд в Харькове отправил под стражу подрывника с Гагарина.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на соцсети в Червонозаводском суде избрали меру пресечения мужчине, который кинул гранату в толпу людей.
Обвиняемый отказывался сотрудничать со следствием. Он безработный, живет с бабушкой, был участником боевых действий.
Суд отправил мужчину в СИЗО.
Напомним, что в 21:50 8 июня 2021 года в Основянский отдел полиции позвонил прохожий и сообщил, что за гипермаркетом «Таврия В» на проспекте Гагарина взорвалась граната. Про его словам, в результате взрыва есть пострадавшие.
На место происшествия выслали следственно-оперативную группа, правоохранители обнаружили след от взрыва гранаты и потерпевших, находившихся в стороне. Пострадавшие добежали до ближайшего супермаркета и попросили вызвать «скорую».
Мужчину, который бросил гранату во время ссоры с пострадавшими задержали прохожие. Когла полицейские задерживали подозреваемого, его лицо было в крови. Грязев предположил, что это последствия его «задержания» прохожими.
Конфликт с потерпевшими у «метателя гранаты» произошел на почве неприязненных отношений.
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