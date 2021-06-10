Главная ВИДЕО Во дворе по улице Власенко, 9 построили новый мини-парк развлечений и отдыха
10.06.2021  15:23   

Во дворе по улице Власенко, 9 построили новый мини-парк развлечений и отдыха

Раньше здесь была обычная придомовая территория, которая есть в каждом районе города. Были здесь лавочки для отдыха, детская площадка. Ну согласитесь, ничего особенного, все довольно стандартно. А теперь здесь будет такой себе мини-парк.

Только представьте, вы выходите из собственного дома и попадаете в мини-парк. Круто?! Тут установлен детский городок, обустроена спортивная зона и локация для старшего поколения. Детский комплекс оборудован таким образом, что им могут пользоваться и люди с особыми потребностями.

Пандусы, карусели и качели, где свободно можно разместиться на инвалидной коляске. Это один из 40 мини-парков во дворах, которые в этом году появятся в Харькове.

Пока эта локация еще закрыта для посетителей огромным зеленым забором. Там идут последние приготовления к открытию. Ну, наверное, вам уже интересно, что же находится там, по ту сторону забора?! Нет ничего невозможного, сейчас мы вам все это покажем!

Тэги:  харьков, парк
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