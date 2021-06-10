Во дворе по улице Власенко, 9 построили новый мини-парк развлечений и отдыха

Раньше здесь была обычная придомовая территория, которая есть в каждом районе города. Были здесь лавочки для отдыха, детская площадка. Ну согласитесь, ничего особенного, все довольно стандартно. А теперь здесь будет такой себе мини-парк.
Только представьте, вы выходите из собственного дома и попадаете в мини-парк. Круто?! Тут установлен детский городок, обустроена спортивная зона и локация для старшего поколения. Детский комплекс оборудован таким образом, что им могут пользоваться и люди с особыми потребностями.
Пока эта локация еще закрыта для посетителей огромным зеленым забором. Там идут последние приготовления к открытию. Ну, наверное, вам уже интересно, что же находится там, по ту сторону забора?! Нет ничего невозможного, сейчас мы вам все это покажем!
Прислушайтесь к своей интуиции и к своим снам – они способны дать немало ценных советов. День хорош для вложений, но не подходит для покупок – начав тратить, сегодня трудно остановиться.
ГСЧС присвоила погоде пятницы I уровень опасности, желтый. Ночью и утром туман, днем град и шквал, 15-20 м/с.
Сегодня – один из самых больших христианских праздников, который празднуется на сороковой день после Пасхи, – Вознесение Господне.
влажность:
давление:
ветер: