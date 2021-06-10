10.06.2021 12:33

Виртуальное казино под Харьковом закрылось после реального визита правоохранителей (ФОТО)

Незаконное игровое заведение работало в Новой Водолаге.

Факт незаконного занятия игорным бизнесом выявлен в поселке Новая Водолага Харьковской области, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на областную прокуратуру.

В помещении было четыре компьютера с установленными программами электронного (виртуального) казино, которые давало возможность доступа к азартным играм.

Деятельность такого салона нарушала требования Закона Украины «О запрете игорного бизнеса». Поэтому была прекращена 8 июня – после визита в заведение представителей власти.

Во время следственных действий игровое оборудование изъято. Начато досудебное расследование в уголовном производстве о незаконной деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей (ч.1 ст.203-2 УК Украины).



Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на один год.

Напомним, весной 2021 года правоохранители закрыли игорное заведение на территории Основянского района Харькова. Изъято 8 игровых автоматов и оборудование к ним.

