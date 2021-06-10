Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Виртуальное казино под Харьковом закрылось после реального визита правоохранителей (ФОТО)
10.06.2021  12:33   

Виртуальное казино под Харьковом закрылось после реального визита правоохранителей (ФОТО)

Незаконное игровое заведение работало в Новой Водолаге.

Под Харьковом закрыли незаконное игорное заведение

Факт незаконного занятия игорным бизнесом выявлен в поселке Новая Водолага Харьковской области, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на областную прокуратуру.

В помещении было четыре компьютера с установленными программами электронного (виртуального) казино, которые давало возможность доступа к азартным играм.

Деятельность такого салона нарушала требования Закона Украины «О запрете игорного бизнеса». Поэтому была прекращена 8 июня – после визита в заведение представителей власти.

Во время следственных действий игровое оборудование изъято. Начато досудебное расследование в уголовном производстве о незаконной деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей (ч.1 ст.203-2 УК Украины).
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на один год.

Напомним, весной 2021 года правоохранители закрыли игорное заведение на территории Основянского района Харькова. Изъято 8 игровых автоматов и оборудование к ним.
 

Под Харьковом закрыли незаконное игорное заведение

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  игровые автоматы, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.06 Криминал и происшествия На Салтовке продолжают закрывать игровые салоны (ФОТО) 07.05 Криминал и происшествия На Московском проспекте закрыли игровой салон (ФОТО) 05.05 Криминал и происшествия В Харькове провели рейд по закрытию игорных заведений (ФОТО)
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 