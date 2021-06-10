Виртуальное казино под Харьковом закрылось после реального визита правоохранителей (ФОТО)

Незаконное игровое заведение работало в Новой Водолаге.
Факт незаконного занятия игорным бизнесом выявлен в поселке Новая Водолага Харьковской области, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на областную прокуратуру.
В помещении было четыре компьютера с установленными программами электронного (виртуального) казино, которые давало возможность доступа к азартным играм.
Деятельность такого салона нарушала требования Закона Украины «О запрете игорного бизнеса». Поэтому была прекращена 8 июня – после визита в заведение представителей власти.
Во время следственных действий игровое оборудование изъято. Начато досудебное расследование в уголовном производстве о незаконной деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей (ч.1 ст.203-2 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на один год.
Напомним, весной 2021 года правоохранители закрыли игорное заведение на территории Основянского района Харькова. Изъято 8 игровых автоматов и оборудование к ним.
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