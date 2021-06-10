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10.06.2021  12:50   

В Харькове на митинг вышли десятки ветеранов МВД

Перед зданием Харьковской областной государственной администрации 10 июня утром собрались десятки ветеранов МВД.

В Харькове на митинг вышли десятки ветеранов МВД
 
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ. Митингующие требовали от руководства обладминистрации и областного совета поддержать ветеранов в их борьбе с центральными органами власти относительно ветеранских пенсий и надбавок.
 
В Харькове на митинг вышли десятки ветеранов МВД
 
"У нас сейчас пенсия меньше, чем у гражданского слесаря. Почему так? А раньше была хорошая пенсия. Они строят правовое государство, идут в Европу, а не соблюдают Конституцию. Моей пенсии не хватает не то что на жизнь, на существование не хватает. Я не могу себе позволить чуть более минимума", - сетует ветеран МВД Александр.
 
В Харькове на митинг вышли десятки ветеранов МВД
 
К митингующим вышел представитель обладминистрации и заверил, что все их требования приняты во внимание.
 
Напомним, 10 июня на сессии Харьковского областного совета депутаты проголосовали за передачу в коммунальную собственность города стадиона «Металлист», тренировочной базы и детской футбольной академии.
 
Тэги:  харьков, митинг
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