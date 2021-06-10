10.06.2021 12:11

Проезд по Куликовской улице в Харькове закроют на два дня

Продолжаются стротельные работы в районе дома №32.



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11 и 12 июня 8.00 до 20.00 будет запрещено движение транспорта на улице Куликовской, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.



В частности, перекроют участок улицы от спуска Куликовского до дома №34 по ул. Куликовской.



Как сообщили в Департаменте, это связано с необходимостью проведения ООО «Куликовский» работ по использованию строительной техники в районе дома №32 по улице Куликовской.



Объезд закрытого участка будет организовано по улицам: Дарвина, спуска Куликовском и другим прилегающим улицам.

Напомним, ранее движение по улице Куликовской в Харькове закрывали с 8:00 до 20:00 5 и 6 июня 2021 года.