Проезд по Куликовской улице в Харькове закроют на два дня

Продолжаются стротельные работы в районе дома №32.
11 и 12 июня 8.00 до 20.00 будет запрещено движение транспорта на улице Куликовской, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.
В частности, перекроют участок улицы от спуска Куликовского до дома №34 по ул. Куликовской.
Как сообщили в Департаменте, это связано с необходимостью проведения ООО «Куликовский» работ по использованию строительной техники в районе дома №32 по улице Куликовской.
Объезд закрытого участка будет организовано по улицам: Дарвина, спуска Куликовском и другим прилегающим улицам.
Напомним, ранее движение по улице Куликовской в Харькове закрывали с 8:00 до 20:00 5 и 6 июня 2021 года.
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