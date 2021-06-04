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04.06.2021  17:51   

На выходных запретят проезд по Куликовской улице в Харькове

Движение по Куликовской в Харькове будет запрещено с 8:00 до 20:00 5 и 6 июня 2021 года.


На выходных запретят проезд по Куликовской улице в Харькове
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт горсовета, на выходных стоит забыть о проезде по Куликовской улице в Харькове.
 
Движение будет запрещено на участке от Куликовского спуска до дома №34 по Куликовской улице с 8:00 до 20:00 5 и 6 июня.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами с использованием строительной техники в районе дома №32 по ул. Куликовской.
 
Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: улице Дарвина, спуску Куликовскому и другим.
 
 
 
Тэги:  движение, запрет, харьков, куликовская
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