04.06.2021 17:51

На выходных запретят проезд по Куликовской улице в Харькове

Движение по Куликовской в Харькове будет запрещено с 8:00 до 20:00 5 и 6 июня 2021 года.



На выходных запретят проезд по Куликовской улице в Харькове



Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт горсовета, на выходных стоит забыть о проезде по Куликовской улице в Харькове.

Движение будет запрещено на участке от Куликовского спуска до дома №34 по Куликовской улице с 8:00 до 20:00 5 и 6 июня.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами с использованием строительной техники в районе дома №32 по ул. Куликовской.

Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: улице Дарвина, спуску Куликовскому и другим.