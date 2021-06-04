Движение по Куликовской в Харькове будет запрещено с 8:00 до 20:00 5 и 6 июня 2021 года.
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Реализуйте свою тягу к общению – и у вас будет шанс добиться от окружающих того, к чему вы давно стремились. Возможны перспективные знакомства, заключение контрактов, налаживание или укрепление деловых связей.
Чуда синоптики не обещают: в выходные сохранится дождливая и не по сезону прохладная погода.
Самые страшные врачи для большинства человечества – стоматологи – придумали отмечать 4 июня Международный день борьбы с кариесом.
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