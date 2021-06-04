04.06.2021 17:13

Шквал минирований в Харькове: копы ищут бомбы в 14 медучреждениях

В Харькове проверяется информация о возможном подрыве зданий.



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылась на Нацполицию, в Харькове идет проверка саперами информации о минировании харьковских больниц и поликлиник.

Сообщение поступило сегодня, 4 июня 2021 года в 9:00 на электронную почту одного из подразделений копов.

«Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативные группы, проводится обследование зданий и эвакуация персонала и пациентов», — рассказали в полиции.