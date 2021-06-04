Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Шквал минирований в Харькове: копы ищут бомбы в 14 медучреждениях
04.06.2021  17:13   

Шквал минирований в Харькове: копы ищут бомбы в 14 медучреждениях

В Харькове проверяется информация о возможном подрыве зданий.


facebook.com
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылась на Нацполицию, в Харькове идет проверка саперами информации о минировании харьковских больниц и поликлиник.
 
Сообщение поступило сегодня, 4 июня 2021 года в 9:00 на электронную почту одного из подразделений копов.
 
«Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативные группы, проводится обследование зданий и эвакуация персонала и пациентов», — рассказали в полиции.
 
Напомним, что сегодня мы сообщали о минировании специализированной больницы
Тэги:  минирование, бомба, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.06 Криминал и происшествия В центре Харькова заминировали специализированную больницу 03.06 Криминал и происшествия Проверено, мин нет: в торговом центре Харькова взрывчатку не нашли (ФОТО) 03.06 Криминал и происшествия Минирование в Харькове: ТРЦ на Сумской попросил посетителей покинуть помещение (ВИДЕО)
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 