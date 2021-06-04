Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В центре Харькова заминировали специализированную больницу
04.06.2021  10:59   

В центре Харькова заминировали специализированную больницу

О происшествии сообщили очевидцы.


// YouTube

Утром 4 июня появилась информация об эвакуации пациентов и сотрудников из 30-й Городской отоларингологической клинической больницы на улице Гуданова в Харькове, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

По информации очевидцев, лечебному заведению сообщили о минировании.

Официальная информация уточняется.

Напомним, утром 3 июня ТРЦ «Аве Плаза» получило на электронный адрес заведения письмо, что в здании заложена взрывчатка. Правоохранители обследовали более 15 тысяч квадратных метров помещений, 600 квадратных метров прилегающей территории, никаких взрывоопасных предметов не нашли.

Ранее РЕДПОСТ писал о том, что в конце мая несколько раз поступали сообщения о минировании недавно открывшегося ТРЦ "Никольский". В субботу, 22 мая, сообщалось о происшествии в ТРЦ Nikolsky. По одной версии, центр заминировали, по второй – на крыше был пожар. А вечером 24 мая на открытой лоджии на 3-м надземном уровне здания произошел пожар. Горели остатки строительного мусора. 26 мая правоохранителям поступил еще один сигнал о минировании здания торгового центра. Прибыв на место, взрывотехники не смогли приступить к обследованию помещения центра, так как администрация попросту не пустила их внутрь.

Тэги:  минирование, харьков
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