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03.06.2021  13:50   

Проверено, мин нет: в торговом центре Харькова взрывчатку не нашли (ФОТО)

Поиски взрывчатки в торговом центре Ave Plaza закончились ничем.

Информация о минировании торгового центра в Харькове не подтвердилась

Около девяти часов утра 3 июня руководство торгового центра получило на электронный адрес заведения письмо, что в здании заложена взрывчатка, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Сообщение передали правоохранителям, на проверку выезжали взрывотехники, кинологи, сотрудники Нацполиции и спасатели ГСЧС.

Была объявлена эвакуация из здания, всего из торгового центра вывели 200 человек.

Общими училиями было обследовано более 15 тысяч квадратных метров помещений, 600 квадратных метров прилегающей территории.

Информация о минировании торгового центра в Харькове не подтвердилась Информация о минировании торгового центра в Харькове не подтвердилась

Никаких взрывоопасных предметов полицейские не обнаружили.

Информация зарегистрирована в Едином учете Харьковского районного управления полиции № 1.

Личность электронного минера устанавливаеся, принимаются меры для его задержания.

Информация о минировании торгового центра в Харькове не подтвердилась Информация о минировании торгового центра в Харькове не подтвердилась

Напомним, в конце мая несколько раз поступали сообщения о минировании недавно открывшегося ТРЦ "Никольский". В субботу, 22 мая, РЕДПОСТ сообщал о происшествии ТРЦ Nikolsky. По одной версии, центр заминировали, по второй – на крыше был пожар. А вечером 24 мая на открытой лоджии на 3-м надземном уровне здания произошел пожар. Горели остатки строительного мусора. 26 мая правоохранителям поступил еще один сигнал о минировании здания торгового центра. Прибыв на место, взрывотехники не смогли приступить к обследованию помещения центра, так как администрация попросту не пустила их внутрь.
 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  минирование, харьков
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