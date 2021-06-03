03.06.2021 13:50

Проверено, мин нет: в торговом центре Харькова взрывчатку не нашли (ФОТО)

Поиски взрывчатки в торговом центре Ave Plaza закончились ничем.

Около девяти часов утра 3 июня руководство торгового центра получило на электронный адрес заведения письмо, что в здании заложена взрывчатка, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Сообщение передали правоохранителям, на проверку выезжали взрывотехники, кинологи, сотрудники Нацполиции и спасатели ГСЧС.

Была объявлена эвакуация из здания, всего из торгового центра вывели 200 человек.

Общими училиями было обследовано более 15 тысяч квадратных метров помещений, 600 квадратных метров прилегающей территории.

Никаких взрывоопасных предметов полицейские не обнаружили.



Информация зарегистрирована в Едином учете Харьковского районного управления полиции № 1.

Личность электронного минера устанавливаеся, принимаются меры для его задержания.

Напомним, в конце мая несколько раз поступали сообщения о минировании недавно открывшегося ТРЦ "Никольский". В субботу, 22 мая, РЕДПОСТ сообщал о происшествии ТРЦ Nikolsky. По одной версии, центр заминировали, по второй – на крыше был пожар. А вечером 24 мая на открытой лоджии на 3-м надземном уровне здания произошел пожар. Горели остатки строительного мусора. 26 мая правоохранителям поступил еще один сигнал о минировании здания торгового центра. Прибыв на место, взрывотехники не смогли приступить к обследованию помещения центра, так как администрация попросту не пустила их внутрь.

