Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Рецидивист-насильник, надругавшийся над пожилой женщиной, снова присядет
03.06.2021  14:00   

Рецидивист-насильник, надругавшийся над пожилой женщиной, снова присядет

Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности по "тяжелым" статьям.

Изнасиловал 72-летнюю женщину в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на руководителя окружной прокуратуры Игоря Белодеда. По его информации, ранее судимый 31-летний мужчина, который недавно вышел из тюрьмы после 15 лет заключения за убийство человека, изнасилование и разбой, на путь исправления не ступил и снова принялся за свое.
 
Так, 9 декабря 2020 года  72-летняя женщина шла на работу мимо жилых домов. К ней подошел 31-летний мужчина, ударил по голове, затащил в подвал жилого дома, изнасиловал и завладел ее личными вещами. Забрав деньги и мобильный телефон потерпевшей, злоумышленник изнасиловал ее.
 
Ранее, в октябре 2020 года наш "герой" после совместного употребления алкоголя с 44-летней женщиной, избил ее и забрал мобильный телефон. Материальный ущерб в данном случае составил 1000 гривен.
 
 
Слободская окружная прокуратура Харькова направила в суд обвинительный акт в отношении 32-летнего мужчины по факту изнасилования, разбойного нападения, совершенного повторно, грабежа, соединенного с применением насилия (ч. 2 ст. 152, ч. 2 ст. 187, ч . 2 ст. 186 УК Украины).
 
Досудебное расследование проводили следователи следственного отдела полиции №2 Харьковского районного управления полиции №1 ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение осуществлял сектор уголовного розыска отдела полиции №2 Харьковского районного управления полиции №1 ГУНП в Харьковской области за процессуального руководства Слободской окружной прокуратуры.
 
 
Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал, что в Песочине изнасиловали 50-летнюю женщину, когда она шла на работу. 22-летний злоумышленник затащил потерпевшую на пустырь и удовлетворил там свою половую страсть с потерпевшей.
 
Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  харьков, изнасилование
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