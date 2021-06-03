03.06.2021 14:00

Рецидивист-насильник, надругавшийся над пожилой женщиной, снова присядет

Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности по "тяжелым" статьям.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на руководителя окружной прокуратуры Игоря Белодеда. По его информации, ранее судимый 31-летний мужчина, который недавно вышел из тюрьмы после 15 лет заключения за убийство человека, изнасилование и разбой, на путь исправления не ступил и снова принялся за свое.

Так, 9 декабря 2020 года 72-летняя женщина шла на работу мимо жилых домов. К ней подошел 31-летний мужчина, ударил по голове, затащил в подвал жилого дома, изнасиловал и завладел ее личными вещами. Забрав деньги и мобильный телефон потерпевшей, злоумышленник изнасиловал ее

Ранее, в октябре 2020 года наш "герой" после совместного употребления алкоголя с 44-летней женщиной, избил ее и забрал мобильный телефон. Материальный ущерб в данном случае составил 1000 гривен.

Слободская окружная прокуратура Харькова направила в суд обвинительный акт в отношении 32-летнего мужчины по факту изнасилования, разбойного нападения, совершенного повторно, грабежа, соединенного с применением насилия (ч. 2 ст. 152, ч. 2 ст. 187, ч . 2 ст. 186 УК Украины).

Досудебное расследование проводили следователи следственного отдела полиции №2 Харьковского районного управления полиции №1 ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение осуществлял сектор уголовного розыска отдела полиции №2 Харьковского районного управления полиции №1 ГУНП в Харьковской области за процессуального руководства Слободской окружной прокуратуры.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что в Песочине изнасиловали 50-летнюю женщину , когда она шла на работу. 22-летний злоумышленник затащил потерпевшую на пустырь и удовлетворил там свою половую страсть с потерпевшей.