03.06.2021 14:15

Дождь отменил концерт под открытым небом Харькова

Заявленный на сегодня, 3 июня, музыкальный аттракцион «Conduct us. Будь нашим дирижером» переносится на неопределенное время.

Концерт предполагался под открытым небом, возле Исторического музея на площади Конституции, и погодные условия помешали его проведению, сообщили РЕДПОСТ организаторы Международного фестиваля классической музыки KharkivMusicFest.

К сожалению, прогноз погоды в Харькове на ближайшие недели не балует нас обещанием солнечных дней, поэтому, скорее всего, музыкальный аттракцион «Conduct us. Будь нашим дирижером» состоится во второй половине июня.

Напомним, суть аттракциона в том, чтобы каждый желающий мог подирижировать настоящим оркестром. Организаторы приготовили 10 музыкальных произведений, желающим почувствовать себя дирижером остается только выбрать одно, взять в руки дирижерскую палочку – и оркеcтр фестиваля KharkivMusicFest будет откликаться их на жесты. По словам организаторов, этот эксперимент не просто даст возможность всем желающим попробовать себя в роли дирижера, но и услышать, как по-разному музыка может звучать в зависимости от того, кто руководит оркестром.