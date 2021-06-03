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03.06.2021  14:15   

Дождь отменил концерт под открытым небом Харькова

Заявленный на сегодня, 3 июня, музыкальный аттракцион «Conduct us. Будь нашим дирижером» переносится на неопределенное время.

В Харькове музыкальный аттракцион Conduct us. Будь нашим дирижером переносится из-за дождя

Концерт предполагался под открытым небом, возле Исторического музея на площади Конституции, и погодные условия помешали его проведению, сообщили РЕДПОСТ организаторы Международного фестиваля классической музыки KharkivMusicFest.

К сожалению, прогноз погоды в Харькове на ближайшие недели не балует нас обещанием солнечных дней, поэтому, скорее всего,  музыкальный аттракцион «Conduct us. Будь нашим дирижером» состоится во второй половине июня.

Напомним, суть аттракциона в том, чтобы каждый желающий мог подирижировать настоящим оркестром. Организаторы приготовили 10 музыкальных произведений, желающим почувствовать себя дирижером остается только выбрать одно, взять в руки дирижерскую палочку – и оркеcтр фестиваля KharkivMusicFest будет откликаться их на жесты. По словам организаторов, этот эксперимент не просто даст возможность всем желающим попробовать себя в роли дирижера, но и услышать, как по-разному музыка может звучать в зависимости от того, кто руководит оркестром.

 

Тэги:  kharkivmusicfest, харьков
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