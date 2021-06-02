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02.06.2021  09:38   

В центре Харькова любой прохожий может подирижировать симфоническим оркестром

Музыкальный аттракцион «Conduct us. Будь нашим дирижером» пройдет 3 июня возле Исторического музея на площади Конституции.

KharkivMusicFest приглашает харьковчан попробовать себя в качестве дирижера

Аттракцион является частью развлекательной программы Международного фестиваля классической музыки KharkivMusicFest, сообщили РЕДПОСТ организаторы фестиваля.

Дирижировать настоящим оркестром сможет любой желающий. Для этого смельчакам будет предложена вся атрибутика дирижера: дирижерская тумба, пюпитр, палочка. А ансамбль музыкантов KharkivMusicFest ббудет откликаться на дирижерские жесты.

По словам организаторов, этот эксперимент не просто даст возможность всем желающим попробовать себя в роли дирижера, но и услышать, как по-разному музыка может звучать в зависимости от того, кто руководит оркестром.

Начало программы в 16.00, продолжительность – 1,5 часа.

Для дирижирования можно выбрать музыкальные произведения:

  1. Иоганн Себастьян Бах - «Шутка» из Сюиты №2 для оркестра,
  2. Людвиг ван Бетховен - Симфония №5 (1 часть),
  3. Людвиг ван Бетховен - «Ода к Радости» из Симфонии №9,
  4. Вольфганг Амадей Моцарт - «Маленькая ночная серенада» (1 часть),
  5. Жорж Бизе - Увертюра к опере «Кармен»,
  6. Иоганн Штраус - «Марш Радецкого»,
  7. Петр Чайковский - «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро»,
  8. Сергей Прокофьев - «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта»,
  9. Мирослав Скорик - «Мелодия» с х / ф «Высокий перевал»,
  10. Астор Пьяццолла - Либертанго.

Ознакомиться с образовательно-просветительской и концертными программами фестиваля можно на сайте.

Напомним, традицией KharkivMusicFest является проект Арт-пиано – много лет в рамках профедения фестиваля на улицах Харькова устанавливают расписанные художниками пианино, на которых может играть любой желающий. В этом году музыкальные инструменты появились на 10 площадках.

Тэги:  kharkivmusicfest, харьков
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