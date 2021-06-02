02.06.2021 09:38

В центре Харькова любой прохожий может подирижировать симфоническим оркестром

Музыкальный аттракцион «Conduct us. Будь нашим дирижером» пройдет 3 июня возле Исторического музея на площади Конституции.

Аттракцион является частью развлекательной программы Международного фестиваля классической музыки KharkivMusicFest, сообщили РЕДПОСТ организаторы фестиваля.

Дирижировать настоящим оркестром сможет любой желающий. Для этого смельчакам будет предложена вся атрибутика дирижера: дирижерская тумба, пюпитр, палочка. А ансамбль музыкантов KharkivMusicFest ббудет откликаться на дирижерские жесты.

По словам организаторов, этот эксперимент не просто даст возможность всем желающим попробовать себя в роли дирижера, но и услышать, как по-разному музыка может звучать в зависимости от того, кто руководит оркестром.

Начало программы в 16.00, продолжительность – 1,5 часа.



Для дирижирования можно выбрать музыкальные произведения:

Иоганн Себастьян Бах - «Шутка» из Сюиты №2 для оркестра, Людвиг ван Бетховен - Симфония №5 (1 часть), Людвиг ван Бетховен - «Ода к Радости» из Симфонии №9, Вольфганг Амадей Моцарт - «Маленькая ночная серенада» (1 часть), Жорж Бизе - Увертюра к опере «Кармен», Иоганн Штраус - «Марш Радецкого», Петр Чайковский - «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро», Сергей Прокофьев - «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта», Мирослав Скорик - «Мелодия» с х / ф «Высокий перевал», Астор Пьяццолла - Либертанго.

Ознакомиться с образовательно-просветительской и концертными программами фестиваля можно на сайте.

Напомним, традицией KharkivMusicFest является проект Арт-пиано – много лет в рамках профедения фестиваля на улицах Харькова устанавливают расписанные художниками пианино, на которых может играть любой желающий. В этом году музыкальные инструменты появились на 10 площадках.