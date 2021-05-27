27.05.2021 11:04

Разрисованные пианино появились на улицах Харькова (ФОТО)

Который год подряд на улицах Харькова появились расписанные художниками пианино, на которых может играть любой желающий.



//kharkivmusicfest.com

Музыкальные инструменты установили в рамках проекта Арт-пиано, являющегося частью фестиваля Kharkiv Music Fest, сообщили РЕДПОСТ организаторы фестиваля.

По их словах, цель данного проекта – не только сделать классическую музыку и визуальное искусство доступным, но научиться брать на себя ответственность за городскую среду.

На выбор места для установки музыкального инструмента влияла не только его доступность и оживленность точки, но и отдаленность от жилых домов.

В этом году пианино установлены в 10 локациях:



Центральный Дворец бракосочетания;

ТЦ «Французский бульвар»;

Сад Шевченко;

Станция метро «Исторический музей»;

Станция метро «Университет»;

Станция метро «Архитектора Бекетова»;

Сквер возле Госпрома;

Сквер Стрелка на Лопанской набережной;

Саржин Яр;

Харьковский театр юного зрителя.

Полюбоваться инструментами, а также сыграть на них можно будет до июля.

Все инструменты расписаны по специально разработанным эскизам учеников харьковских художественных школ, художественных объединений.

Узнать о том, какие событие планируются возле инструментов можно на Facebook-странице фестиваля KharkivMusicFest.



