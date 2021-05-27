Который год подряд на улицах Харькова появились расписанные художниками пианино, на которых может играть любой желающий.
Музыкальные инструменты установили в рамках проекта Арт-пиано, являющегося частью фестиваля Kharkiv Music Fest, сообщили РЕДПОСТ организаторы фестиваля.
По их словах, цель данного проекта – не только сделать классическую музыку и визуальное искусство доступным, но научиться брать на себя ответственность за городскую среду.
На выбор места для установки музыкального инструмента влияла не только его доступность и оживленность точки, но и отдаленность от жилых домов.
В этом году пианино установлены в 10 локациях:
Центральный Дворец бракосочетания;
ТЦ «Французский бульвар»;
Сад Шевченко;
Станция метро «Исторический музей»;
Станция метро «Университет»;
Станция метро «Архитектора Бекетова»;
Сквер возле Госпрома;
Сквер Стрелка на Лопанской набережной;
Саржин Яр;
Харьковский театр юного зрителя.
Полюбоваться инструментами, а также сыграть на них можно будет до июля.
Все инструменты расписаны по специально разработанным эскизам учеников харьковских художественных школ, художественных объединений.
Узнать о том, какие событие планируются возле инструментов можно на Facebook-странице фестиваля KharkivMusicFest.
Любовь, работа, бизнес, общение – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
До рассвета в Харькове небо будет покрыто облаками, но уже утром они пропадут, и весь день будет стоять ясная погода. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков.
Праздник придуман для того, чтобы у неуверенных людей появился повод отважиться на дерзкий отчаянный шаг.
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