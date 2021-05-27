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27.05.2021  11:04   

Разрисованные пианино появились на улицах Харькова (ФОТО)

Который год подряд на улицах Харькова появились расписанные художниками пианино, на которых может играть любой желающий.


//kharkivmusicfest.com

Музыкальные инструменты установили в рамках проекта Арт-пиано, являющегося частью фестиваля Kharkiv Music Fest, сообщили РЕДПОСТ организаторы фестиваля.

По их словах, цель данного проекта – не только сделать классическую музыку и визуальное искусство доступным, но научиться брать на себя ответственность за городскую среду.

На выбор места для установки музыкального инструмента влияла не только его доступность и оживленность точки, но и отдаленность от жилых домов. 

В Харькове установили 10 разрисованных пианино, на которых могут сыграть все желающие В Харькове установили 10 разрисованных пианино, на которых могут сыграть все желающие

В этом году пианино установлены в 10 локациях:

Центральный Дворец бракосочетания;
ТЦ «Французский бульвар»;
Сад Шевченко;
Станция метро «Исторический музей»;
Станция метро «Университет»;
Станция метро «Архитектора Бекетова»;
Сквер возле Госпрома;
Сквер Стрелка на Лопанской набережной;
Саржин Яр;
Харьковский театр юного зрителя.

Полюбоваться инструментами, а также сыграть на них можно будет до июля.

Все инструменты расписаны по специально разработанным эскизам учеников харьковских художественных школ, художественных объединений.

Узнать о том, какие событие планируются возле инструментов можно на Facebook-странице фестиваля KharkivMusicFest.

В Харькове установили 10 разрисованных пианино, на которых могут сыграть все желающие В Харькове установили 10 разрисованных пианино, на которых могут сыграть все желающие
 

Тэги:  пианино, харьков
 
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