27.05.2021 10:50

В Харькове на Полтавском шляхе зацвела змейка (ВИДЕО)

На Полтавском шляхе от въездных ворот в город высадили цветники в виде "змеек". Так озеленители решили украсить эту часть Новобаварского района. На этих клумбах использовано несколько десятков тысяч растений: пеларгония пяти цветов и тагетес. Всего в районе только "Харьковзеленстрой" уже высадил более 40 000 однолетних цветов на 30 клумбах. За всеми цветниками всё лето озеленители будут ухаживать: поливать и пропалывать от сорняков.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что харьковские коммунальщики высадили уже ставшую традиционной громадную наклонную клумбу "Мы любим Харьков".