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27.05.2021  10:50   

В Харькове на Полтавском шляхе зацвела змейка (ВИДЕО)

На Полтавском шляхе от въездных ворот в город высадили цветники в виде "змеек". Так озеленители решили украсить эту часть Новобаварского района. На этих клумбах использовано несколько десятков тысяч растений: пеларгония пяти цветов и тагетес. Всего в районе только "Харьковзеленстрой" уже высадил более 40 000 однолетних цветов на 30 клумбах. За всеми цветниками всё лето озеленители будут ухаживать: поливать и пропалывать от сорняков.
 

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что харьковские коммунальщики высадили уже ставшую традиционной громадную наклонную клумбу "Мы любим Харьков".

Тэги:  цветы, клумбы, харьков
 
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