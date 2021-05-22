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22.05.2021  12:24   

Признание в любви к Харькову на улице Деревянко. ФОТО

Коммунальщики высадили уже ставшую традиционной громадную наклонную клумбу "Мы любим Харьков".

Клумба Мы любим Харьков, улица Деревянко

Дожди закончились и теперь, при желании, можно пройтись по тропинке на склоне улицы Деревянко и полюбоваться громадной клумбой "Мы любим Харьков", сообщает РЕДПОСТ.

Клумба имеет длину около 100 метров. Высота букв 5 метров, а высота сердца - 12 метров.

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Тэги:  клумба, сердце, харьков, деревянко, мы любим харьков, пейзаж
 
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