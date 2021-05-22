Сегодня гороскоп идеально подходит для ведения самостоятельного бизнеса, участия в общественных мероприятиях и для занятий спортом. А вот в отношениях с начальством следует быть осторожней! Даже самые демократичные начальники сегодня могут почувствовать приступ неожиданно проснувшейся властности и самодурства. И еще: в делах лучше обойтись без таких слов, как «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально. В остальном же, день обещает быть неплохим, особенно, если не поддаваться лени. Порадуйте свое тело физическими нагрузками, сегодня это принесет вам немалую пользу!