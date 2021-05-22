Рейтинговое агентство «Fitch Ratings» подтвердило рейтинги города Харькова на уровне «В», прогноз «Стабильный»

Рейтинговое агентство «Fitch Ratings» (Варшава) подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) города Харькова в иностранной и национальной валюте на уровне «B» с прогнозом «Стабильный».
Об этом Сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент экономики и коммунального имущества.
По словам специалистов, подтверждение рейтингов отражает мнение агентства о том, что операционные показатели и показатели долга города будут находиться на уровне соответствующих показателей у аналогичных эмитентов с рейтингом «В» в среднесрочной перспективе, несмотря на экономический спад, обусловленный пандемией коронавируса.
В то же время, по оценке рейтингового агентства, показатели благополучия города существенно выше среднего уровня благосостояния по стране. Эксперты «Fitch Ratings» по-прежнему считают, что рейтинги города Харькова сдерживаются суверенным рейтингом Украины.
Ранее РЕДПОСТ писал, что Национальное рейтинговое агентство «ІВІ-Rating» подтвердило кредитный рейтинг города Харькова на уровне uaA + с прогнозом «в развитии» и рейтинг инвестиционной привлекательности на уровне invАА.
По мнению рейтингового агентства «IBI-Rating», Харьков имеет мощный промышленный комплекс, характеризуется значительным удельным весом высокотехнологичных и инновационных предприятий, продукция которых реализуется, в частности, на экспорт. Объем экспорта товаров из Харькова в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличился на 12,7 млн долл. США и составил 926,5 млн долл. США (против 913,8 млн долл. США в 2019 году).
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