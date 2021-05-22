22.05.2021 11:25

Появились кадры, на которых ГАЗ 31029 разорвало на части под Харьковом (ВИДЕО)

Видео инцидента опубликовали пользователи соцсетей.

На кадрах четко видно, что водитель ГАЗ 31029 не убедился в безопасном маневре и выехал со второстепенной дороги на главную, где в него на большой скорости "влетел" Subaru Forester.

Напомним, утром, 21 мая на трассе в с. Лесное Малоданиловского поселкового совета Харьковского района произошло ДТП. По словам спасателей произошло лобовое столкновение автомобилей Subaru Forester и ГАЗ 31029. В результате столкновения у последнего автомобиля оторвало переднюю часть моторного отсека, где произошло возгорание.

Пожарные, прибывшие на место дорожно-транспортного происшествия, оперативно ликвидировали огонь.

С различными травмами 67-летнего и 35-летнего водителей автомобилей госпитализировали в медучреждение Харькова.