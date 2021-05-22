Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Появились кадры, на которых ГАЗ 31029 разорвало на части под Харьковом (ВИДЕО)
22.05.2021  11:25   

Появились кадры, на которых ГАЗ 31029 разорвало на части под Харьковом (ВИДЕО)

Видео инцидента опубликовали пользователи соцсетей.

На кадрах четко видно, что водитель ГАЗ 31029 не убедился в безопасном маневре и выехал со второстепенной дороги на главную, где в него на большой скорости "влетел" Subaru Forester.

Напомним, утром, 21 мая на трассе в с. Лесное Малоданиловского поселкового совета Харьковского района произошло ДТП. По словам спасателей произошло лобовое столкновение автомобилей Subaru Forester и ГАЗ 31029. В результате столкновения у  последнего автомобиля оторвало переднюю часть моторного отсека, где произошло возгорание.

Пожарные, прибывшие на место дорожно-транспортного происшествия, оперативно ликвидировали огонь.

С различными травмами 67-летнего и 35-летнего водителей автомобилей госпитализировали в медучреждение Харькова.

Тэги:  дтп, видеорегистратор
 
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