О происшествии сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пользователей соцсетей.
На кадрах видео, которое опубликовали в телеграмм-канале, видны сломанные электросамокаты, которые разбросаны у Макдональдса недалеко от выхода станции метро Университет.
Пользователи в комментариях гневно возмущаются произошедшим. Одни пишут что из-за таких случаев вандализма пропали пункты велопроката "Nextbike", другие недоумевают, как такое можно было сделать безнаказанно, когда в этом месте находится масса камер видеонаблюдения.
Ранее РЕДПОСТ сообщал, что в Харькове вандалы украли панели солнечных батарей из пунктов муниципального проката "Nextbike".
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