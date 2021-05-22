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22.05.2021  10:56   

В Харькове вандалы разгромили пункт проката электросамокатов (ВИДЕО)

О происшествии сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пользователей соцсетей.

На кадрах видео, которое опубликовали в телеграмм-канале, видны сломанные электросамокаты, которые разбросаны у Макдональдса недалеко от выхода станции метро Университет.

Пользователи в комментариях гневно возмущаются произошедшим. Одни пишут что из-за таких случаев вандализма пропали пункты велопроката "Nextbike", другие недоумевают, как такое можно было сделать безнаказанно, когда в этом месте находится масса камер видеонаблюдения.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что в Харькове вандалы украли панели солнечных батарей из пунктов муниципального проката "Nextbike".

Тэги:  велопрокат, электросамокаты, вандалихм, харьков
 
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