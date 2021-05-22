21 мая пиротехники ГСЧС Украины провели обследование территории Харьковской области для выявления, изъятия и обезвреживания снарядов времен Второй мировой войны.
Об этом сообщает РЕДПОСТ, со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
По словам пиротехников, разминирование проводилось в двух точках. В первом случае нашли снаряды в Изюмском районе, недплеко от села Долгенькое. В другом случае - на территории честного домохозяйства в селе Задонецкое.
В общей сложности был обезврежен 31 боеприпас, из которых 30 минометных мин калибра 82 и 50, 1 артснаряд калибра 152 мм.
Ранее РЕДПОСТ сообщал, что 2 мая местный житель села Мироновка откопал у себя на огороде целый арсенал артснарядов времен Второй мировой войны
Комментариев: 0
Сегодня гороскоп идеально подходит для ведения самостоятельного бизнеса, участия в общественных мероприятиях и для занятий спортом. А вот в отношениях с начальством следует быть осторожней! Даже самые демократичные начальники сегодня могут почувствовать приступ неожиданно проснувшейся властности и самодурства. И еще: в делах лучше обойтись без таких слов, как «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально. В остальном же, день обещает быть неплохим, особенно, если не поддаваться лени. Порадуйте свое тело физическими нагрузками, сегодня это принесет вам немалую пользу!
В выходные – 22 и 23 мая – погоду будет определять поле повышенного давления. Синоптики обещают теплую и сухую погоду.
Сегодня православные чествуют Николая Чудотворца.
влажность:
давление:
ветер: