22.05.2021 10:12

На Харьковщине обезвредили опасные подарки Второй мировой войны (ФОТО)

21 мая пиротехники ГСЧС Украины провели обследование территории Харьковской области для выявления, изъятия и обезвреживания снарядов времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает РЕДПОСТ, со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По словам пиротехников, разминирование проводилось в двух точках. В первом случае нашли снаряды в Изюмском районе, недплеко от села Долгенькое. В другом случае - на территории честного домохозяйства в селе Задонецкое.

В общей сложности был обезврежен 31 боеприпас, из которых 30 минометных мин калибра 82 и 50, 1 артснаряд калибра 152 мм.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что 2 мая местный житель села Мироновка откопал у себя на огороде целый арсенал артснарядов времен Второй мировой войны