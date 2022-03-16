16.03.2022 18:19 Дмитрий Колоней

Агрессия России: Взрывотехники уничтожили около 400 невзорвавшихся боеприпасов

Об этом сообщил Глава Национальной полиции Игорь Клименко.



Нацполиция

Как сообщает РЕДПОСТ , Игорь Клименко отметил , что Национальная полиция Украины постоянно получает сообщения об обнаруженных взрывоопасных предметах как на горячие линии, так и через чат-бот в Telegram @ukraine_avanger_bot.

В общей сложности взрывотехники полиции обезвредили более 350 неразорванных боеприпасов, сброшенных российскими оккупантами на мирную украинскую землю.

Взрывотехники полиции произвели контролируемый взрыв крылатой ракеты. Остатки боеприпасов изымаем как доказательства военных преступлений России против Украины. Весь мир должен увидеть и осудить подлинное уничтожение мирного украинского населения русскими захватчиками.

И даже после нашей победы еще долго будет раздаваться эхо войны. Ибо неизвестно, сколько неразорванных боеприпасов спрятано под землей и завалами. Но мы выстоим! Ибо мы на своей земле!