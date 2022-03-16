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16.03.2022  15:59   Дмитрий Колоней

Агрессия России: Харьков забрасывают кассетными бомбами (фото)

Оккупанты продолжают целенаправленно уничтожать Харьков.


Нацполиция
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ГУ Нацполиции, мирных жителей города и пригород враг забрасывает кассетными бомбами, накрывает артиллерийским огнем из «Градов» и «Смерчей», расстреливает крылатыми ракетами. Разрушены исторический центр Харькова, целые жилые микрорайоны, школы, больницы, детсады, объекты инфраструктуры.
 
 
Агрессия России: Харьков забрасывают кассетными бомбами
 
Агрессия России: Харьков забрасывают кассетными бомбами
 
Волонтеры и полицейские ежедневно оказывают гуманитарную помощь горожанам, одиноким и больным людям, многодетным семьям. Круглосуточно работает служба 102, чат-бот в мессенджере телеграмм @Kharkiv102_bot.
 
Агрессия России: Харьков забрасывают кассетными бомбами
 
Спасатели ежедневно прводят разминирование неразорванных снарядов, заполонивших улицы города. Полиция просит не прикасаться к опасным предметам, а сразу звонить по номеру 102 или в ГСЧС по телефону 101.
 
Наопним, ранее мы писали о том, что у ООН есть доказательтсва, что на Харьковщине применялись запрещенные кассетные бомбы
 
 
 
Тэги:  агрессия россии, кассетные бомбы, харьков
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