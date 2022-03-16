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16.03.2022  16:19   Дмитрий Колоней

Авария на трубопроводе: пониженное давление воды в трех районах Харькова

Жильцов нижних этажей просят предоставлять воду соседям, которые живут этажами выше.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, на Рогани, ХТЗ и Салтовке воду временно подают с пониженным давлением. По информации КП «Харьковводоканал», это связано с аварийной ситуацией на одном из магистральных трубопроводов. 
 
Аварийные бригады ремонтируют трубопровод и прилагают все усилия для переподключения потребителей. Также в КП отметили, что харьковчанам нужно иметь запас воды на случай возникновения нештатных ситуаций на сетях. Телефон для справок: 15-33.
 
 
Тэги:  вода, ремонт трубопровода, харьков, коммунальщики
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