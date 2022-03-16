16.03.2022 16:19 Дмитрий Колоней

Авария на трубопроводе: пониженное давление воды в трех районах Харькова

Жильцов нижних этажей просят предоставлять воду соседям, которые живут этажами выше.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, на Рогани, ХТЗ и Салтовке воду временно подают с пониженным давлением. По информации КП «Харьковводоканал», это связано с аварийной ситуацией на одном из магистральных трубопроводов.

Аварийные бригады ремонтируют трубопровод и прилагают все усилия для переподключения потребителей. Также в КП отметили, что харьковчанам нужно иметь запас воды на случай возникновения нештатных ситуаций на сетях. Телефон для справок: 15-33.