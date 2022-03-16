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16.03.2022  16:59   Дмитрий Колоней

Обворовывали киоски: в Харькове пойманы мародеры (фото)

Патрульные Харькова отлавливают преступников, позарившихся на чужое имущество.

Криминал Харьков: На горячем пойманы мародеры
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Нацполицию, пока граждане сплачиваются и активно пытаются поддержать друг друга, делятся запасами продовольствия и воды находясь в укрытиях, помогают старикам и малообеспеченным семьям, маролеры позволяет себе красть оставленное имущество.
 
Криминал Харьков: На горячем пойманы мародеры
 
Криминал Харьков: На горячем пойманы мародеры
 
Стиражи порядка обнаружили и задержали мародеров, передав их в райуправления полиции. В дальнейшем их будет ждать ответственность.
Криминал Харьков: На горячем пойманы мародеры
 
Криминал Харьков: На горячем пойманы мародеры
 
 
Тэги:  воровство, мародеры, харьков, кража
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