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16.03.2022  17:24   Дмитрий Колоней

Агрессия России: СБУ перехватило разговор голодного оккупанта с родными (видео)

Семьи оккупантов осознают, что для них кончилась обычная жизнь.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на СБУ, перехвачен разговор оккупантов с родными, в котором   
русский захватчик жалуется, что нет еды, воды, лищб сухой паек на двоих. "Больше ничего нет. Мы не видим смысла нахождения здесь: провианта нет, боезапасов нет, солярки нет…”
Его жена отвечает, что у них тоже все плохо, потому что нет "пепси-колы", "зары" и "бершки".
 

 

Тэги:  агрессия россии, разговор оккупантов, харьков
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