16.03.2022 17:24 Дмитрий Колоней

Агрессия России: СБУ перехватило разговор голодного оккупанта с родными (видео)

Семьи оккупантов осознают, что для них кончилась обычная жизнь.

Как сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на СБУ, перехвачен разговор оккупантов с родными, в котором

русский захватчик жалуется, что нет еды, воды, лищб сухой паек на двоих. "Больше ничего нет. Мы не видим смысла нахождения здесь: провианта нет, боезапасов нет, солярки нет…”

Его жена отвечает, что у них тоже все плохо, потому что нет "пепси-колы", "зары" и "бершки".