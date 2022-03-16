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16.03.2022  17:57   Дмитрий Колоней

Каждое утро Украина будет чтить память погибших в войне с оккупантами (видео)

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем видеообращении.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, глава государства подписал указ об общенациональной минуте молчания по погибшим в войне. Минута молчания будет проходить каждое утро в 9:00 на всей территории Украины. По словам президента, украинцы будут вспоминать всех, кто отдал жизнь в этой войне, - военных, гражданских, взрослых и детей.
 
«Всех, кто мог бы еще жить, если бы Россия не начала эту войну. Вечная память каждому погибшему за Украину», - отметил Владимир Зеленский.
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  агрессия россии, минута молчания, харьков, украина
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