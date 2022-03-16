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16.03.2022  15:25   Евгений Клочко

Минута молчания в Украине будет проходить каждое утро

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об общенациональной минуте молчания по погибшим в войне с российскими оккупантами.

 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на видеообращение главы государства.
 
Минута молчания будет проходить каждое утро в 9:00 на всей территории Украины. По словам президента, украинцы будут вспоминать всех, кто отдал жизнь в этой войне, - военных, гражданских, взрослых и детей.
 
«Мир уже начинает понимать, что без признания России государством-террористом невозможно будет восстановить справедливость по отношению к Украине».
 
По его словам, "российские войска принесли Украине в сто раз больше разрушений, чем Донбассу за восемь лет войны"
 
"Каждый день в 9 утра будет общенациональная минута молчания - подписан указ", - подчеркнул Зеленский.», - отметил Владимир Зеленский.
 
Тэги:  агрессия россии, минута молчания, харьков
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