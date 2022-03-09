09.03.2022 20:23 Дмитрий Колоней

Крупнейшие бренды прекращают продажи и производство в России (видео)

McDonald’s, KFC, Starbucks, Coca-Cola, Pepsi, Volkswagen и Shell выразили совместный протест против войны с Украиной.

Как сообщает РЕДПОСТ , McDonald’s заявил, что продолжит выплачивать зарплату своим 62 000 сотрудников в России, закрыв 847 ресторанов. Первое заведение, открывшееся в России, на Пушкинской площади в центре Москвы в 1990 году, стало символом процветания американского капитализма после распада Советского Союза.

«Я рад, что они сошлись во мнении и приняли правильное решение», — сказал Джеффри Зонненфельд, профессор Йельской школы менеджмента, который отслеживает позицию крупных компаний в отношении России, после шага McDonald’s. «Это действительно важное влияние, и оно настолько же символично, насколько и существенно».

Starbucks Corp временно закрывает сотни магазинов. PepsiCo Inc приостановит всю рекламу в России и прекратит продажу своих брендов напитков, продолжая продавать товары первой необходимости, такие как молоко и детское питание. Конкурент Coca-Cola Co заявила, что приостановит там свою деятельность.Coca-Cola была официальным напитком Олимпийских игр 1980 года в Москве, несмотря на то, что Соединенные Штаты бойкотировали это мероприятие в знак протеста против советского вторжения в Афганистан.

Десятки других компаний также упрекнули Россию, и Amazon.com Inc заявила во вторник, что прекратит принимать новых клиентов для своих облачных сервисов в России и Украине. Universal Music приостановила свою деятельность в России, а сервис онлайн-знакомств Bumble Inc удалит свои приложения из магазинов в России и Беларуси.

Ранее Royal Dutch Shell Plc прекратила покупать нефть в России и заявила, что полностью разорвет связи с Россией, в то время как Соединенные Штаты активизировали свою кампанию по наказанию Москвы, запретив импорт российской нефти и энергоресурсов.

Действия Запада, направленные на экономическую изоляцию России за нападение на ее соседа, сильно ударили по мировым товарным и энергетическим рынкам, вызвав резкий рост цен и угрожая сорвать зарождающееся восстановление после пандемии COVID-19.

Великобритания также заявила, что запретит импорт российской нефти, но только путем постепенного отказа от него в течение 2022 года, чтобы дать предприятиям время для поиска альтернативных источников поставок.

Лондонская биржа металлов (LME) приостановила торги никелем во вторник после того, как цены на металл, являющийся ключевым компонентом аккумуляторов для электромобилей, удвоились и превысили 100 000 долларов за тонну.

Решение Shell покинуть Россию было принято через несколько дней после того, как она столкнулась с шквалом критики за покупку российской нефти — сделка, которая две недели назад была бы обычной.«Мы прекрасно осознаем, что наше решение на прошлой неделе закупить партию российской сырой нефти для переработки в такие продукты, как бензин и дизельное топливо, — несмотря на то, что оно было принято с учетом безопасности поставок, — было неправильным, и мы приносим свои извинения», — сказал генеральный директор Бен ван Берден.

Shell и ее конкуренты BP Plc и Exxon Mobil Corp объявили о планах продажи активов в России и выхода из страны, в результате чего французская TotalEnergies оказалась относительно изолированной от своих инвестиций.

Горнодобывающая группа BHP предупредила, что рост цен на сырьевые товары может привести к стремительному росту инфляции и потенциально повлиять на глобальный рост.

Цены на никель резко выросли, когда китайская Tsingshan Holding Group, один из крупнейших в мире производителей никеля и нержавеющей стали, купила большое количество никеля, чтобы уменьшить свои ставки на падение цен, сообщили три источника, знакомые с этим вопросом.

Tsingshan и LME отказались от комментариев.

Помимо высококачественного никеля, цены на другие металлы, используемые в производстве автомобилей, от алюминия в кузовах до палладия в каталитических нейтрализаторах, резко выросли, а цепочки поставок в отрасли были разорваны.

Volkswagen AG заявил, что со среды прекратит принимать заказы на многочисленные подключаемые гибридные модели, поскольку проблемы с цепочкой поставок усугубили задержки производства, вызванные нехваткой чипов.

Автопроизводитель уже остановил производство в России, а также приостановил производство на нескольких заводах в Германии из-за проблем с получением комплектующих. По словам компании, заказы на подключаемые гибридные версии моделей Volkswagen Golf, Tiguan, Passat, Arteon и Touareg будут приостановлены до дальнейшего уведомления, а доставка уже размещенных заказов может не состояться в этом году. Мноние другие известеые бренды также ушли с рынка РФ