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09.03.2022  19:44   Дмитрий Колоней

Мы обязательно возродим Харьков!, - Игорь Терехов (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов обратился к жителям города.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, Харьковский городской голова обратился к жителям Первой столицы на своем Телеграмм-канале.

Как отметил руководитель города, две недели в Харькове и Украине идет война. Харьков изменился до неузнаваемости – разрушены дома, школы, детские сады и больницы. 
 
Но, как подчеркнул мэр Харькова, главное, враг разрушивший родные стены, которые будут восстановлены, не смог сломить дух харьковчан.
 
«Я сегодня общался с людьми, которых мы эвакуировали с Северной Салтовки. Они, конечно, испуганы, но тот дух, который у них есть, и воля к победе - дорогого стоят. Мы выстоим, мы отстроим наш город. Он возродится из пепла и будет лучше, чем был. Мы победим. Мы – вместе. Мы - харьковчане!» - обратился к горожанам Игорь Терехов.
 
 
Тэги:  игорь терехов, обращение, харьков
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