22.02.2022 08:32 Рита Парфенова

«Мы давно и ко всему готовы»: обращение Зеленского к украинцам из-за российской агрессии

В ночь на 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным обращением по ситуации на востоке страны.





Границы Украины останутся такими, какие есть, и они надежно защищены. Причин для бессонной ночи нет. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в обращении по итогам заседания СНБО, передает РЕДПОСТ.



Своими решениями по признанию «независимости» оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Россия нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины и легализует свои войска на Донбассе, находившиеся там с 2014 года.



«Украина однозначно квалифицирует последние действия Российской Федерации как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на политическое руководство России», – подчеркнул глава государства.



Кроме того, по его словам, признание «независимости» оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из Минских договоренностей и игнорирование решений в рамках «нормандской четверки».



«Это подрывает мирные усилия и разрушает существующие переговорные форматы. Сегодняшними и завтрашними возможными решениями Россия легализует свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года. Страна, которая восемь лет поддерживает войну, не может поддерживать мир, как она это заявляет», – отметил президент Украины.



Владимир Зеленский сообщил, что обсудил сложившуюся ситуацию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом США Джозефом Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Также запланирован телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.



Он отметил, что сегодня МИД Украины направил государствам-членам Совета Безопасности ООН запрос на основе Будапештского меморандума с требованием немедленно провести консультации. Также инициирован созыв заседания Совета Безопасности ООН и проведение специального заседания ОБСЕ.



«Мы настаиваем на полноценной работе СММ ОБСЕ для предотвращения провокаций и последующей эскалации», — подчеркнул Президент.



Кроме того, по словам Владимира Зеленского, инициирован экстренный созыв саммита «нормандской четверки».



«От наших партнеров мы ожидаем четких и действенных шагов поддержки. Очень важно увидеть сейчас, кто наш настоящий друг и партнер, а кто продолжит пугать РФ словами», – подчеркнул глава государства.



Президент заверил, что Украина отдана политико-дипломатическому урегулированию и не поддается провокациям.



«Мы хорошо различаем провокации и наступление войск агрессора. За нами – правда. И правду мы никогда не будем скрывать от вас. Как только мы увидим изменение ситуации, как только мы увидим рост рисков – вы будете обо всем этом знать. Сейчас нет никаких причин для хаотических действий. Сделаем все, чтобы так было и дальше», – сказал Владимир Зеленский.



Глава государства поблагодарил всех граждан Украины, которые в очередной раз доказывают, что украинцы – умная и мудрая нация и, несмотря на все, сохраняет холодную голову, реагирует спокойно и взвешенно.



«Мы давно и ко всему готовы. Но причин для вашей бессонной ночи нет», – отметил президент.



Напомним, президент страны-агрессора Владимир Путин 21 февраля объявил о признании «независимости» так называемых «ДНР» и «ЛНР», а затем в присутствии боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимную помощь между РФ и «ЛДНР».