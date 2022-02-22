Признание Россией независимости ДНР и ЛНР: главные события за ночь

Признание Россией независимости «ДНР» И «ЛНР», обращение Зеленского, мировая реакция и введение войск в «ЛДНР» – коротко о главных событиях ночи.
Вчера, 21 февраля, Путин заявил о признании так называемых «ДНР» и «ЛНР». «Считаю необходимым принять давно назревшее решение. Признать суверенитет «ДНР» и «ЛНР». Прошу Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а также ратифицировать соглашения о дружбе и взаимопомощи с этими республиками», – заявил Путин и подписал соответствующие указы.
Также подписаны «договоры» России с «ДНР и ЛНР» о дружбе и взаимопомощи. Согласно этим документам, стороны будут осуществлять совместную охрану границ «республик». Кроме того:
Вскоре после этого Путин подписал указ о вводе войск РФ на неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей.
Жители Донецка в интернете публиковали видео, на которых, как утверждается, запечатлены кадры входа российских войск. Также о движении техники в Донецке в сторону линии соприкосновения сообщали очевидцы изданию «Донбасс. Реалии».
Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, провел телефонные разговоры с президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.
Также Зеленский выступил с видеообращением к украинцам, в котором заявил:
Кроме того, после в ходе брифинга секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что заседание СНБО остается открытым - в случае необходимости все его члены сразу же соберутся для обсуждения ситуации.
Мировые лидеры отреагировали осуждением действий России и планируют вводить санкции.
За признанием Россией «ЛДНР» и вводом войск РФ на Донбасс последовала мировая реакция. Лидеры стран начали заявлять о непризнании «ЛНР» и «ДНР», призывать вывести войска и анонсировать санкции против России:
Кроме того, состоялось экстренное заседание Совета безопасности ООН. Практически все полномочные представители призвали к сохранению территориальной целостности Украины в международно-признанных границах, и выступили за отвод российских войск с оккупированного Донбасса.
Постпред Украины в ООН Сергей Кислица призвал Россию отменить свое решение о признании так называемых «ДНР» и «ЛНР», и вернуться к мирным переговорам.
«Международно признанные границы Украины были и останутся неизменными вне зависимости от любых заявлений и действий Российской Федерации», - заявил он.
Ситуация на Донбассе остается напряженной. Согласно свежим данным штаба ООС, по состоянию на 7:00 22 февраля зафиксировано 84 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований России, из которых 64 - из запрещенного минскими соглашениями вооружения.
Также в пресс-центра ООС сообщили о двух обстрелах Мариуполя - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
В результате обстрелов 2 украинских военнослужащих погибли, 12 получили ранения разной степени тяжести, а еще 6 - боевые травмы.
По состоянию на 17:00 21 февраля было зафиксировано 54 нарушения режима прекращения огня. 45 из них - с применением запрещенного «минском» вооружения.
«В результате обстрелов четыре военнослужащих получили осколочные ранения и находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья разной тяжести», - сообщили в штабе ООС.
Кроме того, в результате обстрела Зайцево Донецкой области погибли двое военных - старший лейтенант Игорь Демидчук и штаб-сержант Александр Стельмах. В ходе этого обстрелаа еще три военных получили ранения.
В результате обстрела поселка Новолуганское Донецкой области погиб мирный житель - мужчина 1970 года рождения.
В ходе обстрелов Счастья боевики повредили все линии электропередач. Работу Луганской тепловой электростанции в городе пришлось остановить.
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