22.02.2022 08:11 Рита Парфенова

Признание Россией независимости ДНР и ЛНР: главные события за ночь

Признание Россией независимости «ДНР» И «ЛНР», обращение Зеленского, мировая реакция и введение войск в «ЛДНР» – коротко о главных событиях ночи.



rbc.ua

Вчера, 21 февраля, Путин заявил о признании так называемых «ДНР» и «ЛНР». «Считаю необходимым принять давно назревшее решение. Признать суверенитет «ДНР» и «ЛНР». Прошу Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а также ратифицировать соглашения о дружбе и взаимопомощи с этими республиками», – заявил Путин и подписал соответствующие указы.



Также подписаны «договоры» России с «ДНР и ЛНР» о дружбе и взаимопомощи. Согласно этим документам, стороны будут осуществлять совместную охрану границ «республик». Кроме того:

соглашения предусматривают защиту этнической, языковой, культурной и религиозной самобытности нацменьшинств;

договоры заключаются сроком на 10 лет с автоматическим продлением;

соглашения предусматривают право строительства и использования военных баз на территории сторон;

ратификация договоров не потребует дополнительных бюджетных ассигнований;

Россия, «ДНР» и «ЛНР» будут консультироваться в случае опасения одной из сторон в целях совместной обороны;

«ДНР» и «ЛНР» заключат отдельные соглашения с Россией по вопросу двойного гражданства;

Россия будет принимать меры для поддержания банковских систем «ДНР» и «ЛНР», исходя из того, что платежным средством там является рубль;

«ДНР» и «ЛНР» будут принимать меры по унификации гражданского, налогового и пенсионного законодательств.

Вскоре после этого Путин подписал указ о вводе войск РФ на неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей.



Жители Донецка в интернете публиковали видео, на которых, как утверждается, запечатлены кадры входа российских войск. Также о движении техники в Донецке в сторону линии соприкосновения сообщали очевидцы изданию «Донбасс. Реалии».

Обращение Зеленского и реакция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, провел телефонные разговоры с президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.



Также Зеленский выступил с видеообращением к украинцам, в котором заявил:

что вся ответственность за признание «ЛДНР» лежит на России;

что признание «ЛНР» и «ДНР» означает односторонний выход РФ из «минска»;

что украинские границы надежно защищены, а если ситуация будет меняться, то президент Украины будет информировать об этом;

что инициировал встречу Нормандской четверки, а также экстренное заседание Совбеза ООН.



Кроме того, после в ходе брифинга секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что заседание СНБО остается открытым - в случае необходимости все его члены сразу же соберутся для обсуждения ситуации.

Как мир отреагировал на действаия России

Мировые лидеры отреагировали осуждением действий России и планируют вводить санкции.



За признанием Россией «ЛДНР» и вводом войск РФ на Донбасс последовала мировая реакция. Лидеры стран начали заявлять о непризнании «ЛНР» и «ДНР», призывать вывести войска и анонсировать санкции против России:

Британия анонсировала новые санкции против РФ и пообещала Украине новую военную помощь;

Джо Байден назвал решение России таким, которое угрожает безопасности США, а также подписал указ на инвестиции и торговлю с «ЛНР» и «ДНР»;

Генсек ООН Антонио Гутерриш назвал действия России нарушением территориальной целостности Украины;

Эммануэль Макрон осудил признание Россией «ЛДНР»;

Германия назвала действия России ударом по мирному урегулированию на востоке Украины;

Канада собирается ввести санкции против РФ;

Австралия осудила действия России и призвала отвести войска. Премьер-министр Скотт Моррисон назвал «чушью» слова о миротворческом характере РФ на Донбассе;

В ОБСЕ осудили признание «ЛДНР» и назвали это таким, что противоречит «минским соглашениям»;

Турция не признает «ДНР» и «ЛНР», а действия России считает нарушением территориальной целостности Украины.



Кроме того, состоялось экстренное заседание Совета безопасности ООН. Практически все полномочные представители призвали к сохранению территориальной целостности Украины в международно-признанных границах, и выступили за отвод российских войск с оккупированного Донбасса.



Постпред Украины в ООН Сергей Кислица призвал Россию отменить свое решение о признании так называемых «ДНР» и «ЛНР», и вернуться к мирным переговорам.



«Международно признанные границы Украины были и останутся неизменными вне зависимости от любых заявлений и действий Российской Федерации», - заявил он.

Ситуация на Донбассе 22 февраля

Ситуация на Донбассе остается напряженной. Согласно свежим данным штаба ООС, по состоянию на 7:00 22 февраля зафиксировано 84 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований России, из которых 64 - из запрещенного минскими соглашениями вооружения.



Также в пресс-центра ООС сообщили о двух обстрелах Мариуполя - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.



В результате обстрелов 2 украинских военнослужащих погибли, 12 получили ранения разной степени тяжести, а еще 6 - боевые травмы.



По состоянию на 17:00 21 февраля было зафиксировано 54 нарушения режима прекращения огня. 45 из них - с применением запрещенного «минском» вооружения.



«В результате обстрелов четыре военнослужащих получили осколочные ранения и находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья разной тяжести», - сообщили в штабе ООС.



Кроме того, в результате обстрела Зайцево Донецкой области погибли двое военных - старший лейтенант Игорь Демидчук и штаб-сержант Александр Стельмах. В ходе этого обстрелаа еще три военных получили ранения.



В результате обстрела поселка Новолуганское Донецкой области погиб мирный житель - мужчина 1970 года рождения.



В ходе обстрелов Счастья боевики повредили все линии электропередач. Работу Луганской тепловой электростанции в городе пришлось остановить.