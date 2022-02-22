22.02.2022 08:00

Праздники 22 февраля: традиции, приметы и запреты дня

Ежегодно 22 февраля отмечается Международный день поддержки жертв преступлений.

В этот день в 1990 году правительство Великобритании опубликовало «Хартию жертв преступлений». Документ декларировал право на справедливое и уважительное отношение к пострадавшим с соблюдением достоинства личности и конфиденциальности. Также потерпевшие имеют право на защиту от обвиняемого, право получать информацию о ходе судебного процесса, право на реституцию и многих других прав, которые учитывают интересы потерпевшего.

Сейчас в ряде стран приняты и действуют законы, направленные на защиту пострадавших от криминальных действий, их социальную реабилитацию, компенсацию материального и морального ущерба. В мире действует до 200 программ помощи потерпевшим от преступлений. Начиная от программ помощи потерпевшим от сексуального насилия и заканчивая муниципальными службами уборщиков мест совершения преступлений и слесарей, бесплатно вставляющих замки и ремонтирующих входные двери при квартирной краже.



Такие программы реально помогают людям справиться со стрессом, выйти из кризиса, наконец, попросту оказывают материальную помощь и моральную поддержку.

Приметы дня

22 февраля в народе называется Никифоры-Панкраты. С этого дня сильный мороз чаще бывает лишь ночью. Наши предки говорили: «На Никифора ночь темна — убегает зима» — небо без звезд указывает на раннюю весну. Была традиция на Никифора собирать разные семена, выставлять их на три утренние зари на мороз и откладывать их к посевной. Считалось, что это дает большую устойчивость растениям к температурным перепадам.



Также в этот день...



В 1732 году родился Джордж Вашингтон, первый американский президент.



1788 – родился Артур Шопенгауэр (ум. 1860), немецкий философ-идеалист, отрицавший исторический прогресс.



1810 – родился Фредерик Шопен, польский композитор и пианист, один из величайших музыкальных гениев.



1819 – Испания продала Флориду США (за $5 млн). В 1845 г. Флорида стала 27-м штатом США.



1821 – родился Алексей Жемчужников, русский поэт-сатирик. Вместе со своим братом Владимиром Жемчужниковым и А.К. Толстым создал Козьму Пруткова, легендарный образ никогда не жившего сочинителя.



1857 – родился Генрих Рудольф Герц, немецкий физик, основоположник электродинамики, в честь которого названа единица частоты.



1878 – в Москве состоялась премьера Четвертой симфонии Чайковского.



1879 – в Атике (США) открылся первый магазин всемирной сети дешевой продажи «Вулворт».



1900 – родился Луис Бунюэль, испанский режиссер («Виридиана», «Этот смутный объект желания», «Скромное обаяние буржуазии», «Ангел-истребитель», «Дневная красавица»).



1920 – родилась Джульетта Мазина, итальянская актриса, муза и жена Федерико Феллини.



1930 – в английском городке Мэнсфилд прошел первый футбольный матч при электрическом освещении.



1946 – доктор Зельман Ваксман открывает стрептомицин – первый антибиотик, эффективный при лечении туберкулеза. За что в 1952 году получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине.



1956 – в Портсмуте футбольный матч состоялся на стадионе, где для освещения поля были воздвигнуты специальные прожекторные стойки.



1956 – Элвис Пресли впервые попал в музыкальный хит-парад с песней «Heartbreak Hotel»



1966 – запуск искусственного спутника Земли «Космос-110», на борту которого находятся две собаки – Ветерок и Уголек.



1975 – родилась Дрю Бэрримор, американская актриса.



1983 – американец Алекс Червинский построил пирамиду из 390 монет высотой 4 метра. Это был абсолютный мировой рекорд сооружений из монет. Над сооружением конструкции Червинский трудился несколько дней. Четыре раза пирамида рушилась в процессе. Но, в конце концов, человеческий гений восторжествовал. Рекорд был немедленно занесен в Книгу рекордов Гиннесса.



1992 – вышел дебютный альбом британской группы Radiohead «Pablo Honey».



1997 – песня «don'T Speak» группы No Doubt возглавила чарт и вывела малоизвестную до того момента группу в суперзвезды.



1997 – Указом Президента Украины создан политический совет при Президенте Украины.



2000 – отменено положение о смертной казни в Украине.



2014 – 4-й Президент Украины Виктор Янукович лишился статуса президента путем голосования в Верховной Раде.



2015 – в Харькове возле станции метро «Маршала Жукова» (сейчас «Дворец спорта») во время Марша единства был совершен террористический акт. В результате взрыва устройства, которое, по сообщению СБУ, было спрятано в сугробе, погибли два человека — координатор Евромайдана Игорь Толмачев и подполковник милиции Вадим Рыбальченко. Еще одиннадцать человек получили ранения, пять из них - несовершеннолетние. В больнице скончались двое: 15-летний ученик 10-го класса школы №11 Даниил Дидик и 18-летний студент Харьковского университета городского хозяйства имени Бекетова Николай Мельничук.



Именины отмечают: Александр, Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Никифор, Панкрат, Петр, Тихон.