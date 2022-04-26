26.04.2022 08:46 Рита Парфенова

Каждый из вас достоин памятника, - Игорь Терехов о ликвидаторах-чернобыльцах

Мэр Харькова Игорь Терехов выпустил обращение по случаю Международного дня памяти о Чернобыльской катастрофе



Фото из открытых источников

Обращение Харьковского городского головы Игоря Терехова по случаю Международного дня памяти о Чернобыльской катастрофе опубликовано на сайте горсовета, передает РЕДПОСТ.

Дорогие харьковчане! Уважаемые чернобыльцы!

Сегодня мы вспоминаем одну из самых страшных техногенных катастроф, и в первую очередь людей, которые с ней связаны.



Работников ЧАЭС, которые столкнулись с трагедией мирового масштаба и первыми приняли на себя удар, пожарных, которые выехали тушить свой последний в жизни пожар. Ликвидаторов всех волн, спасших миллионы жизней ценой своей, их родных, которые потеряли самых дорогих сердцу людей.



Жителей Припяти, вынужденных покинуть свой дом. Все эти молодые семьи, оставившие молодой город, а вместе с ним свои планы и надежды.



Мы вспоминаем о врачах, которые столкнулись со страшным недугом, спасали, лечили, поддерживали, боролись за жизни людей. Женщинах, которые не остались в стороне от чужой беды и поехали помогать обустраивать быт ликвидаторов.



Мы чтим и уважаем ученых, которые применили все свои знания и опыт, чтобы не дать разрастись этой катастрофе.



Каждый из вас достоин отдельной книги, памятника и вечной благодарности потомков.



Нет ничего ценнее подвига человека, на примере которого выросла смелая, сильная, а главное - неравнодушная нация.



Сегодня многие чернобыльцы сплотились со своим народом в едином порыве - защитить родную страну.



Спасибо вам за все! Низкий поклон и безграничное уважение. Ваш подвиг никогда не будет забыт. Подвиг человека, подвиг нации героев!

С уважением, Харьковский городской голова Игорь Терехов