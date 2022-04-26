26.04.2022 09:26 Рита Парфенова

Пограничники помогли ВСУ уничтожить окупантов под Харьковом (фото)

Замаскированную вражескую точку обнаружили с помощью разведки дроном.

Об этом сообщили в Восточном региональном управлении ГПСУ, передает РЕДПОСТ



В Харьковской области с помощью дрона аэроразведчики Госпогранслужбы обнаружили танк, боевой бронированный автомобиль и блиндажи с живой силой врага.

Традиционно бронированную технику россияне прятали в жилом дворе, еще и накрыли шифером, которым был перекрыт дом рядом.

Но и на этот раз хитрость врага не сработала. Пограничники передали координаты побратимам из Вооруженных сил Украины, которые успешно нанесли огневое поражение по всем разведанным целям.

Напомним, 25 апреля под Харьковом был сбит всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик оккупантов Су-34.