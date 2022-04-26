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26.04.2022  09:26   Рита Парфенова

Пограничники помогли ВСУ уничтожить окупантов под Харьковом (фото)

Замаскированную вражескую точку обнаружили с помощью разведки дроном.

Замаскированные позиции врага уничтожили под Харьковом

Об этом сообщили в Восточном региональном управлении ГПСУ, передает РЕДПОСТ

В Харьковской области с помощью дрона аэроразведчики Госпогранслужбы обнаружили танк, боевой бронированный автомобиль и блиндажи с живой силой врага.

Традиционно бронированную технику россияне прятали в жилом дворе, еще и накрыли шифером, которым был перекрыт дом рядом.

Замаскированные позиции врага уничтожили под Харьковом

Но и на этот раз хитрость врага не сработала. Пограничники передали координаты побратимам из Вооруженных сил Украины, которые успешно нанесли огневое поражение по всем разведанным целям.

Замаскированные позиции врага уничтожили под Харьковом

Напомним, 25 апреля под Харьковом был сбит всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик оккупантов Су-34.

Источник:   ГПСУ
 Тэги:  агрессия россии, гпсу, харьков
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