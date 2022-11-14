14.11.2022 14:14 Рита Парфенова

Прикордонну громаду Харківщини обстріляли з території рф

Під ворожим вогнем опинилася Золочівська громада Харківської області, що на межі з Сумщиною.

Про це повідомило Східне регіональне управління Держприкордонслужби, передає РЕДПОСТ.

Учора, 13 листопада, ворог обстрілював українське прикордоння зі ствольної, реактивної артилерії та мінометів.



Зокрема загарбники з боку населеного пункту безимено здійснили 2 постріли з 82-мм мінометів по території Золочівської громади Харківської області.

Нагадаємо, протягом минулої доби окупанти обстрілювали міста Куп'янськ та Вовчанськ та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів розташовані поруч з лінією зіткнення та кордоном з рф.