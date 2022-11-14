ДТП: автомобіль з неповнолітніми врізався у відбійник (фото)

15-річний водій загинув у аварії, його товарищ у лікарні.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 12 листопада у місті Зміїв на автошляху 31 км + 950 м по вулиці Траса..
О пів на четверту дня автомобіль «Daewoo» виїхав у кювет, где врізався у відбійник. У салоні знаходилися трое 15-річнмх підлітків..
Неповнолітній водій загинув на місці аварії. Ще одного з підлітків з травмами доставили до лікарні.
Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Нагадаємо, 11 листопада на блокпосту в районі перехрестя Харківського шосе та вулиці Рудика сталося ДТП за участю 4 авто, у якому Opel розірвало на дві частини.
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