14.11.2022 14:48

ДТП: автомобіль з неповнолітніми врізався у відбійник (фото)

15-річний водій загинув у аварії, його товарищ у лікарні.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 12 листопада у місті Зміїв на автошляху 31 км + 950 м по вулиці Траса..

О пів на четверту дня автомобіль «Daewoo» виїхав у кювет, где врізався у відбійник. У салоні знаходилися трое 15-річнмх підлітків..

Неповнолітній водій загинув на місці аварії. Ще одного з підлітків з травмами доставили до лікарні.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, 11 листопада на блокпосту в районі перехрестя Харківського шосе та вулиці Рудика сталося ДТП за участю 4 авто, у якому Opel розірвало на дві частини.