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14.11.2022  09:56   Рита Парфенова

Мешканці Харківщини отримали поранення під час російських обстрілів

За добу з 13 по 14 листопада поранення отримали двое цивільних жителів Харківської області.

скорая помощь

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янську з пораненням госпіталізовані чоловік 48 років та жінка 26 років.

Протягом минулої доби окупанти обстрілювали міста Куп'янськ та Вовчанськ та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів розташовані поруч з лінією зіткнення та кордоном з рф.

У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено житловий будинок, у смт Шевченкове Куп'янського району  пошкоджений інфраструктурний об'єкт та освітній заклад. Сталися пожежі.

Нагадаємо, у неділю, 13 листопада, близько 22:40 ворог завдав по Харкову удару трьома ракетами, попередньо ЗРК С-300.
 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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