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14.11.2022  08:23   Рита Парфенова

Військові рф обстріляли Харків ракетами С300

У неділю, 13 листопада, близько 22:40 ворог завдав по Харкову удару трьома ракетами, попередньо ЗРК С-300.


Фото з відкритих джерел

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

 В Індустріальному районі пошкоджено промисловий об'єкт. Попередньо, без постраждалих.

Рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїздили на перевірку на місце влучання ворожих ракет в Індустріальному районі Харкова. Пожеж не виявлено.

Нагадаємо, раніше Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що окупанти здійснили обстріл Індустріального району Харкова.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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