Військові рф обстріляли Харків ракетами С300

У неділю, 13 листопада, близько 22:40 ворог завдав по Харкову удару трьома ракетами, попередньо ЗРК С-300.
Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
В Індустріальному районі пошкоджено промисловий об'єкт. Попередньо, без постраждалих.
Рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїздили на перевірку на місце влучання ворожих ракет в Індустріальному районі Харкова. Пожеж не виявлено.
Нагадаємо, раніше Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що окупанти здійснили обстріл Індустріального району Харкова.
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Постарайтеся провести день якнайдалі від дому. Будь-які види відпочинку на природі або в новому місці будуть як ніколи актуальні.
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