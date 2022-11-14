14.11.2022 08:23 Рита Парфенова

Військові рф обстріляли Харків ракетами С300

У неділю, 13 листопада, близько 22:40 ворог завдав по Харкову удару трьома ракетами, попередньо ЗРК С-300.



Фото з відкритих джерел

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

В Індустріальному районі пошкоджено промисловий об'єкт. Попередньо, без постраждалих.



Рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїздили на перевірку на місце влучання ворожих ракет в Індустріальному районі Харкова. Пожеж не виявлено.

Нагадаємо, раніше Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що окупанти здійснили обстріл Індустріального району Харкова.