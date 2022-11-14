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14.11.2022  08:27   Рита Парфенова

Харків на ранок 14 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 13 по 14 листопада зафіксовані дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 14 листопада.

13 листопала приблизно з 23:00 до 00:00 Шевченківська громада зазнала артилерійських обстрілів з боку ворога. Зафіксовано щонайменше 4 влучання в інфраструктурні об’єкти та житловий багатоквартирний будинок. Трапилось 2 пожежі. В одному з випадків горів навчальний клас у навчальному закладі на площі 50 кв.м. В іншому – котельня на площі 3 кв.м. Дані пожежі оперативно ліквідовані рятувальниками 54-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Загалом за добу з 13 по 14 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, з яких:
14 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені ворожими обстрілами;
6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
5 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 80 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 28 тонн питної  води.

Нагадаємо, у неділю, 13 листопада, близько 22:40 ворог завдав по Харкову удару трьома ракетами, попередньо ЗРК С-300.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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