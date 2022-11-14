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14.11.2022  08:50   Рита Парфенова

На Харківщині підірвалися на мінах двоє чоловіків

У Харківській області мінна небезпека залишається дуже високою.

мина в лесу

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, минулої доби сталося два випадки, коли мешканці області підірвалися на вибухових предметах.

Так, в Дергачах на невідомому вибуховому пристрої підірвався та був госпіталізований з пораненнями 45-річний чоловік.

У селі Волохов Чугуївського району зазнав поранення через підрив на вибуховому пристрої 54-річний чоловік.

Роботи з розмінування території області тривають. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 80 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, у неділю, 13 листопада, близько 22:40 ворог завдав по Харкову удару трьома ракетами, попередньо ЗРК С-300.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  мина, харьков, агресия россии
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