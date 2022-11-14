На Харківщині підірвалися на мінах двоє чоловіків

У Харківській області мінна небезпека залишається дуже високою.
Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
За його словами, минулої доби сталося два випадки, коли мешканці області підірвалися на вибухових предметах.
Так, в Дергачах на невідомому вибуховому пристрої підірвався та був госпіталізований з пораненнями 45-річний чоловік.
У селі Волохов Чугуївського району зазнав поранення через підрив на вибуховому пристрої 54-річний чоловік.
Роботи з розмінування території області тривають. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 80 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, у неділю, 13 листопада, близько 22:40 ворог завдав по Харкову удару трьома ракетами, попередньо ЗРК С-300.
Комментариев: 0
Постарайтеся провести день якнайдалі від дому. Будь-які види відпочинку на природі або в новому місці будуть як ніколи актуальні.
Хмарна погода протримається у Харкові весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Без опадів.
14 листопада можна назвати днем «медичних» свят – сьогодні відзначаються Всесвітній день боротьби з діабетом та Міжнародний день логопеда.
влажность:
давление:
ветер: