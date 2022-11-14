Окупанти обстріляли населені пункти Харківської області (відео)

Від ударів російських окупантів постраждало місто Харків та населені пункти Харківської області.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
на Слобожанському напрямку ворог вів обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів:
На Куп’янському напрямку під обстрілами з танків та усього спектру артилерії опинилися населені пункти
Нагадаємо, у неділю, 13 листопада, близько 22:40 ворог завдав по Харкову удару трьома ракетами, попередньо ЗРК С-300.
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Постарайтеся провести день якнайдалі від дому. Будь-які види відпочинку на природі або в новому місці будуть як ніколи актуальні.
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