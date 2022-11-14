14.11.2022 09:36 Рита Парфенова

Окупанти обстріляли населені пункти Харківської області (відео)

Від ударів російських окупантів постраждало місто Харків та населені пункти Харківської області.





Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

на Слобожанському напрямку ворог вів обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів:

Відродженівське,

Уди,

Стрілеча,

Огірцеве,

Аниськине,

Амбарне,

Колодязне,

Кам’янка.



На Куп’янському напрямку під обстрілами з танків та усього спектру артилерії опинилися населені пункти

Кислівка,

Табаївка,

Крохмальне,

Берестове.

Нагадаємо, у неділю, 13 листопада, близько 22:40 ворог завдав по Харкову удару трьома ракетами, попередньо ЗРК С-300.