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14.11.2022  08:12   Рита Парфенова

Відключення електроенергії у Харкові 14 листопада: подробиці

У понеділок, 14 листопада, у Харкові та області діють графікі погодинних відключень.


Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

«У понеділок, 14 листопада, з 00:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.», – йдеться у повіломленні.

За словами постачальника енергії, знестремення інших областей України не передбачається.

Нагадаємо, Харківобленерго представило новий графік погодинних відключень світла з 14 листопада. Відключення електроенергії можуть тривати до 4 годин.

 

Источник:   Укренерго
 Тэги:  отключение света, харьков
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