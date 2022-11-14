Відключення електроенергії у Харкові 14 листопада: подробиці

У понеділок, 14 листопада, у Харкові та області діють графікі погодинних відключень.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.
«У понеділок, 14 листопада, з 00:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.», – йдеться у повіломленні.
За словами постачальника енергії, знестремення інших областей України не передбачається.
Нагадаємо, Харківобленерго представило новий графік погодинних відключень світла з 14 листопада. Відключення електроенергії можуть тривати до 4 годин.
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