14.11.2022 07:30 Рита Парфенова

14 листопада: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

14 листопада можна назвати днем ​​«медичних» свят – сьогодні відзначаються Всесвітній день боротьби з діабетом та Міжнародний день логопеда.

Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом відзначається 14 листопада в день народження Фредеріка Бантинга (нар. 1891) - канадського фізіолога, який відкрив спільно з професором Джоном Маклеод гормон інсулін. У січні 1922 року Фредерік Бантінг вперше в історії врятував життя, зробивши ін'єкцію інсуліну 14-річному хлопчику, який страждав на важку форму цукрового діабету. Замість того, щоб отримати патент на інсулін та згодом казково розбагатіти, Бантінг передає всі права Торонтському університету. Надалі права на виробництво інсуліну перейшли до Канадської ради з медичних досліджень, і в кінці 1922 новий препарат з'явився на ринку ліків.



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А ще 14 листопада світ святкує Міжнародний день логопеда. Це фахівці, які працюють із усіма порушеннями мови: загальним недорозвиненням мови; її відсутністю, порушеннями голосу, темпу і тембру мови, мовними відхиленнями внаслідок патології центральної нервової системи.

Прикмети дня

За народним календарем сьогодні – Кузьма-Дем'ян Зимовий. Цей день вважався початком зими та перших морозів, говорили: «Кузьминки – про осінь одні поминки».



На Кузьму (Косму) та Дем'яна (Даміана) догравали останні весілля – кували щастя молодих. До речі, святих шанували одночасно як зберігачів сімейного вогнища та як покровителів усіх ремісників та ремесел – головним чином ковальського мистецтва та жіночого рукоділля. З Кузьминок жінки сідали за прядіння вовни, щоб потім зв'язати з неї зимові речі чи наткати теплих тканин.



Кузьминки були ще молодіжним святом. Дівчата збиралися разом у вільній хаті, накривали на стіл (обов'язковою стравою вважалася каша) та запрошували неодружених хлопців. Посидіти нерідко тривали до світанку, а потім молоді люди, розправившись із частуванням, вирушали красти сусідських курей.



З домашнім птахом пов'язаний ще один звичай. Цього дня справляли курячі іменини. Багаті люди відправляли курей у подарунок бідним родичам. Селянки приносили птахів дар бояриням, а ті у відповідь обдаровували їх стрічками. Таких «чолобитних курей» було прийнято утримувати у пошані – годувати вівсом, ячменем і ніколи не вбивати. А яйця, які вони несли, вважали за лікувальні.



Ще на Кузьминках слідкували за змінами погоди. У цей день сніг, який випав, обіцяв наступний навесні рясний розлив річок. Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде теплою, то осень буде холодною.

Також цього дня

У 1765 народився Роберт Фултон, американський винахідник, творець першого пароплава.



1840 – народився Клод Моне, французький художник, один із засновників імпресіонізму.



1907 – народилася Астрід Ліндгрен, шведська письменниця. як збідніла б казкова країна, якби фру Астрід не створила Карлсона, який живе на даху, не подарувала життя Пеппі-Довгому Панчоху, не написала «Расмуса-бродягу», «Еміля з Леннеберги» або з якоїсь причини не оприлюднила повість «Міо, мій Міо!».



1918 – в Україні формується директорія на чолі із С. Петлюрою, який скидає гетьмана П. Скоропадського.



1968 – проведено першу в Європі трансплантацію легені.



1969 – американський космічний корабель «Аполлон-12», пілотований космонавтами Ч. Конрадом, А. Біном та Р. Гордоном, прилунав в Океані Бур.



1994 – відкрито залізничне сполучення між Парижем та Лондоном через тунель під Ла-Маншем.



1999 – на посаду Президента України вдруге обрано Л. Д. Кучму, який обіймав цю посаду з 19.07.1994 по 23.01.2005 р.р.



2005 – Корпорація Boeing оголосила про старт виробництва літака Боїнг 747-8.

Іменини відзначають

Адріан, Давид, Дем'ян, Денис, Дмитро, Єлизавета, Іван, Кузьма, Олександр, Петро, ​​Сергій, Уляна, Федір, Яків.