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14.11.2022  13:54   Рита Парфенова

Бібліотеку російських підручників вилучили в Куп’янську

Російські підручники, завезені під час окупації, поліцейські знайшли в одному з ліцеїв Куп’янську.

В одному з ліцеїв Куп’янську Харківської області знайшли російські підручники, завезені під час окупації
 
Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
 
Під час слідчих заходів правоохоронці  вилучили майже 1500 російських підручників.
 
Таким чином росіяни розгортали пропагандистську машину на окупованій території Харківщини - не тільки газети та радіо, а й зомбування дітей та підлітків через усі можливі інструменти.
 
За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст.111-1 КК України.
 
В одному з ліцеїв Куп’янську Харківської області знайшли російські підручники, завезені під час окупації
 
Нагадаємо, у так званому «відділі освіти», що був сформований в Ізюмі під час окупації міста, правоохоронці вилучили секретну папку з документами, у якій зазначено, як мала проходити «розбудова» масштабної російської освіти на Харківщині.
Источник:   facebook/Сергій Болвінов
 Тэги:  коллаборант, учебник, харьков, купянск, агрессия россии
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