Бібліотеку російських підручників вилучили в Куп’янську

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Гороскоп на 14 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Постарайтеся провести день якнайдалі від дому. Будь-які види відпочинку на природі або в новому місці будуть як ніколи актуальні.

Прогноз погоди у Харкові на 14 листопада Хмарна погода протримається у Харкові весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Без опадів.